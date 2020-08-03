少女時代出身的Tiffany Young(蒂芬妮)8/1迎來31歲生日，前隊友兼好姊妹們為她開趴慶生，並在IG上公開合影，Tiffany當天所穿的深V上衣也瞬間變成網友矚目的焦點。
Tiffany自從2017年與SM娛樂合約到期後便離開少女時代前往美國，以藝名「Tiffany Young」的身份再次出道，不過她也曾表示自己即使離開女團依舊還是少女時代成員之一，即使人在美國也持續與其他成員保持良好的互動，令鐵粉們感動不已。
8/1度過31歲生日的她，近日回到韓國與好姊妹Sunny、俞利、孝淵、秀英等人團聚並為她舉辦生日Party在IG上曬出一張張合照，只見壽星穿著一件黑色深V蕾絲上衣，豐滿上圍若隱若現，Tiffany還與剛發行單曲的孝淵一同挑戰新歌「#dessertdance」，辣秀性感舞姿與身材曲線，吸引網友目光紛紛留言「Tiffany越來越辣了」、「她們跳舞還是一樣好看」、「太喜歡妳們了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。