沒有完美眉型，只有順應臉型的專屬眉型！日本人氣開架彩妝品牌KISSME花漾美姬旗下眉彩連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞，人氣商品「KISSME眉彩膏R」上市至今榮獲各大評鑑認證、美妝編輯與部落客強力推薦，列為去日本必買清單，更得到@cosme殿堂賞的殊榮！

歡慶哆啦A夢50週年，KISSME 特別推出「KISSME眉彩膏R」DORAEMON聯名限定包裝，「KISSME眉彩膏R」DORAEMON聯名限定包裝提供03奶茶棕、04自然棕、05焦糖棕、08霧灰棕四款眉色，讓選色零失誤，挑選更簡單。瓶身上印有限定的哆啦A夢圖案，讓視「眉」如命的女孩，擁有量身打造的眉彩道具！

「KISSME眉彩膏R」精巧型螺旋刷頭設計，輕刷毛流即能不沾肌膚完整著色；添加維他命B5，使眉毛具有光澤且強韌有彈性；以棕色系為基礎調配黃、紅、亞麻等8款色調，明亮修飾眉毛光澤，讓初學者也能輕鬆找到專屬於自己的小臉關鍵「型色眉」。

▍活動

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★獎品內容 ｜ KISSME眉彩膏R DORAEMON聯名限定包裝*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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