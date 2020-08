韓國2020新一代女神徐睿知又美出新高度!她在主演的NETFLIX新劇《雖然是精神病但沒關係》(It's Okay to not be Okay) 第14集中,身穿 FENDI早秋20 系列透視設計白色襯衫搭配FENDI早秋20 系列透視設計連身蛋糕裙,夢幻又不失俏皮。

徐睿知連身蛋糕裙大膽透視!展露女神高雅俏麗氣質(圖/品牌提供)

這次是繼徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》第8集中身穿FENDI春夏粉色外套及花卉洋裝後,再度穿上FENDI時裝,劇中一身雪白透膚長洋裝與徐睿知白嫩如霜的臉龐相互呼應,完美襯托出徐睿知高雅的氣質,從上一次的甜美俏皮,到此次的時尚典雅,完美詮釋徐睿知百變女王的封號。

