近日，SWATCH非常榮幸地宣布，與日本傳奇街頭品牌A BATHING APE®再次聯袂合作，攜手推出聯名腕錶。潮流迷有福了！三款聯名腕錶產品均基於SWATCH最具大膽與前衛精神的BIG BOLD系列而設計，期望鼓勵每一位配戴者彰顯獨特個性，盡情表達自我。

A BATHING APE®（又名BAPE）以其充滿顛覆性與突破傳統的服裝風格，將品牌推向潮流文化前端；而SWATCH帶著享譽全球的創新製錶技術，重磅加持而來。作為本次跨界之作的首選款—SWATCH BIG BOLD系列腕錶，擁有引人注目的47毫米直徑錶殼，激發每一位腕錶愛好者不斷挑戰自我極限，閃耀自信光彩。

2020 SWATCH X BAPE再次攜手推聯名錶 全球瘋搶限量發售（圖／品牌提供）

三款聯名腕錶分別為TOKYO WHITE MULTI CAMO、TOKOY BLACK MULTI CAMO和TOKYO GRAY MULTI CAMO，採用彩色印花錶帶，象徵著領域寬廣、多層次、多元文化與人群，因其獨特性而聚集。三款腕錶的命名及錶扣圈上均有Tokyo東京字樣，象徵對BAPE的誕生之城致敬；同時每款腕錶的錶圈上，也印有兩大品牌最為鍾愛的城市名稱。

2020 SWATCH X BAPE再次攜手推聯名錶 全球瘋搶限量發售（圖／品牌提供）

此外，腕錶包裝採用BAPE代表性的迷彩印花設計、具有潮流性的硬質包裝盒。讓SWATCH X BAPE精心設計的限量款，極具收藏價值！去年首次推出立即造成全球瘋搶，一上架即銷售一空，2020將再次旋風登場，潮流迷千萬不能錯過！