今年8月份有兩個重要的節日，分別是8/8父親節、8/25七夕情人節。送禮首選品牌L’OCCITANE以「天然清爽、簡單速效」為概念，推出全新升級男士全系列，包含：簡約男士、風格男士、都會男士、冒險男士系列，無論他是哪一種的型男風格，都可以找到專屬香氛保養，為身邊摯愛的男士顧好面子。

男女性的肌膚結構不同，男性肌膚油脂分泌較高，老化速度較慢、膠原蛋白也較充沛，然而，男性肌膚一旦出現皺紋，通常也會比較深而明顯，同時由於男性表皮層較薄，刮鬍過程中更容易造成肌膚傷害，因此男士們更需要加強舒緩預防老化、加強肌膚緊實，好好保養肌膚！

簡約男士系列包裝採用可回收的牛皮紙板製作，外盒上印有杜松樹輪花紋；成份不含矽與苯氧乙醇防腐劑，不會對於肌膚造成過分負擔，散發給人沉穩內斂的辛香木質香調。。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE於1994年首次推出男士刮鬍、臉部保養和香水，致力打造「快速、有效、清爽」的高效產品。2020年全面升級男士全系列，同樣以天然清爽&簡單速效為概念，調理皮脂，改善男士最在意的出油、毛孔粗大與鬍後的保養問題，全新男士系列完美演繹四種截然不同個性，展露非凡的迷人魅力及生活態度。

風格男士系列包裝以木質色調為設計，呈現獨一無二的風格品味。（圖／品牌提供）

全新「簡約男士系列」採用來自南法阿德什 “Natura 2000”自然保護區內長在自海平面至1600 m高處石灰岩高原的杜松，萃取出精純精華油揉合迷迭香，獨家杜松迷迭香複方精華油具有調理平衡油脂分泌作用，給予男士最天然的肌膚保養，木調香味洋溢清新氣息，陽剛且充滿魅力。「風格男士系列」演繹著男性剛毅不羈的非凡氣度，融合薰衣草、黑胡椒、豆蔻、燃木的濃郁香氣，提出略帶焦香的草本木質調，崎嶇而神秘，散發出紳士沉穩的男人魅力。「都會男士系列」採用來自科西嘉島的枸櫞，蘊含天然活性成分，散發自然純淨香氣，賦予肌膚充沛的活力能量。「冒險男士系列」結合枸櫞與薄荷香調，以清新奔放的海洋香調喚醒男士內心的冒險家精神，展現渴望探究世界無所畏懼的態度，不拘束社會的規範，尋找自由獨立靈魂。

都會男士系列包裝以活力滿滿的亮黃色為設計，給人豐沛活力與能量。（圖／品牌提供）