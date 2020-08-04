下半年哪些愛情課題你需要特別注意，一定能讓你少走彎路！有些話會比較現實，甚至戳破了你對愛情的美好幻想，卻是你認清當下問題的良方。

▍白羊座：適合更輕鬆

在一段合適的關係裡，很容易滋生出愛情的火花。但在一段愛情裡，不一定能滋生出合適。當不知如何選擇時，選那個讓你輕鬆的！

▍金牛座：愛一個人要適度

不要對另一半好到毫無底線，不然他把你當媽，就別怪他再給你找個「媳婦」回來。永遠記得：讓一個人吃得太飽，他不會感激，反而會厭食。

▍雙子座：一定要圖點什麼

但凡談情說愛時多問幾遍自己圖他什麼，圖顏值身材、圖人品能力、圖金錢地位……都可以，喜歡一個人應該建立在思前想後上，而不是頭腦發熱。

▍巨蟹座：愛情需要相輔相成

於愛情裡，你要清楚你憑什麼愛別人，也要清楚別人憑什麼愛你，別盲目地要求對方愛你一輩子。天長地久的愛情，是建立在兩人從頭到尾的相輔相成上。

▍獅子座：平淡才是人生常態

愛而不得，愛得很失望，你愛的人不愛你，激情之後歸於平淡……這些都是常態。不管什麼階段，都要學會坦然去接受不愛的結局。

▍處女座：別玩猜心遊戲

覺得「你愛我，你就應該知道我想什麼」？千萬不要相信這句話。沒有人會完全知道另一個人想什麼，由於對方沒有及時了解你的想法，就認為他不愛你的結論是極為不理智的。

▍天秤座：按自己的方式去愛

你應該追求的，是你可以自由地選擇自己的生活方式與感情模式，而不因被別人指指點點而困擾，是你可以勇敢地承擔所做選擇的一切後果，而不後悔和遺憾。

▍天蠍座：愛需要及時回應

愛情裡不要太被動，沒有回應的喜歡沒人能堅持太久，一個人的努力達不到兩個人的關係。

▍射手座：降低期望值

當男生追你的時候就要在內心算算，他對你好的程度打五折時會是什麼樣，那才是你們日常相處的狀態。

▍摩羯座：適可而止，相處不累

恰到好處的喜歡最舒服，懂分寸的關係最迷人。

▍水瓶座：不隨便情緒化

隨隨便便就生氣的人，必然會面對別人隨隨便便的敷衍。相較你今天生氣他這個錯，明天挑他那個毛病，生氣也要有目標有計劃的把憤怒都規劃在一起，才對他更有警示作用。

▍雙魚座：愛需要克制

一份衝動的愛情會讓你心跳加速，但一份成熟的愛情才能讓你塵埃落定。琢磨、思考、權衡、觀望......結合理性與感情，在種種克制後，才會是對的愛情選擇。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】