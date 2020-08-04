新冠疫炎疫情延燒，反倒讓珠寶VIP的專屬尊寵更升級，即將在八月中旬登場的《與卡地亞的一天》（Une journee avec Cartier）頂級珠寶展，改以一對一的方式進行，採預約制不對外開放，提供VIP更加貼心私密的鑑賞環境，貴婦VIP可一邊喝茶一邊玩賞珠寶，因此能獲邀入場的VIP皆非等閒，一紙邀請函猶如身份地位的象徵，更添奢華。
這場《與卡地亞的一天》珠寶展為期六天，主打全球獨一無二、美洲豹系列珠寶，其中有25件為首度抵台的新作品，由於作品不對外公開，更添神秘色彩，其中主打一款紅寶石項鍊，融入可拆換式的設計，可變化成長項鍊、短項鍊、手環等款式佩戴，享受把玩珠寶的樂趣。
融入卡地亞珍罕工藝的「水果錦囊」（Tutti Frutti）系列珠寶，向來深受台灣VIP的喜愛，自是今年珠寶展上不可缺少的美麗焦點，最能代表女人剛柔並濟個性美的美洲豹珠寶，採用獨特的毛髮鑲嵌（fur setting）工法，可讓寶石密實排列，猶如豐盈柔順毛草的絲狀線條，栩栩如生，在大顆海水藍寶的陪襯之下，更添氣勢。
《與卡地亞的一天》珠寶融入多樣性的設計靈感，從大自然花卉到野生動物以及極具代表性的幾何圖象，更加凸顯珍稀主石的獨特性與美感，選用稀有少見的有色寶石包括天然等級的緬甸紅寶石、無浸油的哥倫比亞祖母綠，與完美切工耀眼融合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。