新冠疫炎疫情延燒，反倒讓珠寶VIP的專屬尊寵更升級，即將在八月中旬登場的《與卡地亞的一天》（Une journee avec Cartier）頂級珠寶展，改以一對一的方式進行，採預約制不對外開放，提供VIP更加貼心私密的鑑賞環境，貴婦VIP可一邊喝茶一邊玩賞珠寶，因此能獲邀入場的VIP皆非等閒，一紙邀請函猶如身份地位的象徵，更添奢華。

卡地亞VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，七顆共重17.61克拉的緬甸枕形紅寶石，可拆換成手環、短鍊等多種佩戴方式，2億7800萬元。（Cartier提供）

這場《與卡地亞的一天》珠寶展為期六天，主打全球獨一無二、美洲豹系列珠寶，其中有25件為首度抵台的新作品，由於作品不對外公開，更添神秘色彩，其中主打一款紅寶石項鍊，融入可拆換式的設計，可變化成長項鍊、短項鍊、手環等款式佩戴，享受把玩珠寶的樂趣。

卡地亞VARANTIA紅寶石鑽石耳環，兩顆共重3.70克拉的枕形緬甸紅寶石，4630萬元。（Cartier提供）

圖三：卡地亞VARANTIA紅寶石鑽石戒指，3.22克拉的枕形緬甸紅寶石，3490萬元。（Cartier提供）

融入卡地亞珍罕工藝的「水果錦囊」（Tutti Frutti）系列珠寶，向來深受台灣VIP的喜愛，自是今年珠寶展上不可缺少的美麗焦點，最能代表女人剛柔並濟個性美的美洲豹珠寶，採用獨特的毛髮鑲嵌（fur setting）工法，可讓寶石密實排列，猶如豐盈柔順毛草的絲狀線條，栩栩如生，在大顆海水藍寶的陪襯之下，更添氣勢。

卡地亞KALOS天河石與翡翠圓珠耳環，4顆共重29.51克拉帶淺灰色的綠藍色翡翠圓珠，680萬元。（Cartier提供）

卡地亞KALOS天河石與翡翠圓珠項鍊，2670萬元。（Cartier提供）

《與卡地亞的一天》珠寶融入多樣性的設計靈感，從大自然花卉到野生動物以及極具代表性的幾何圖象，更加凸顯珍稀主石的獨特性與美感，選用稀有少見的有色寶石包括天然等級的緬甸紅寶石、無浸油的哥倫比亞祖母綠，與完美切工耀眼融合。

卡地亞KALOS天河石鑽石戒指，主石為一顆重1.26克拉的豔彩黃鑽，785萬元。（Cartier提供）