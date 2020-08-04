為迎接中國情人節，高級珠寶品牌Qeelin特別推出Yu Yi七夕系列，連女神劉詩詩都戴上了！歷史遠達二千多年的中國情人節，傳統於農曆七月初七作慶祝，故名七夕。Qeelin擅於將中國傳統符號通過當代設計重新演繹，正好為佳節締造饒富心思的完美禮物。

Yu Yi的設計靈感來自中國的如意鎖，不但時尚感十足，而且象徵著愛和希望。Qeelin創辦人暨創意總監Dennis Chan表示：「Yu Yi是『如意』的譯音，來自祝福語『萬事如意』。以Yu Yi餽贈摯愛，送上的不只是禮物，更是『天長地久』的祝願。」

Petite Yu Yi系列配有四種寶石可供選擇——紅瑪瑙、縞瑪瑙、珍珠母貝和鑽石，尺寸適宜並可作層疊配戴，更顯時尚。不妨隨著不同心情，混搭項鍊和手鍊，打造出獨特的造型，輕鬆鎖住情人的目光和愛意。

劉詩詩都戴上告白神器！七夕濃情鎖起蜜意（圖／品牌提供）

Qeelin為中國情人節所設計的全新Yu Yi七夕系列，在項鍊和手鍊的玫瑰金心型吊飾上，鑲有一顆珍貴的鑽石，象徵愛情的永恆。Dennis說：「Yu Yi鎖著的是你對情人的承諾。珍貴的紅瑪瑙是『中國情人節』的最佳選擇，因為根據古老傳說，月老會為命中注定的戀人繫上紅繩，而紅瑪瑙剛好是紅色，而在中國傳統文化中也有著吉祥之意。」