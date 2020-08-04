《雖然是精神病但沒關係》播出後，金秀賢飾演的角色文鋼泰在劇中使用的Celluver衣物香氛噴霧隨即造成火熱搶購風潮，一上架立馬被掃光，韓國各地大斷貨，原本以為台灣又只能靠代購，慢慢的等東西從海上飄來，沒想到這款超熱銷的衣物香氛噴霧在台灣就能直接買到了！

韓國年度銷售破30萬瓶，網路上討論熱度爆表的Celluver香氛強勢登台，在熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，高冷女主徐睿知霸氣直球撩男神金秀賢，直接到讓人心動害羞到手指捲曲呀！眼尖劇迷一定有發現，劇中秀賢歐巴家中擺放的Celluver淨化衣物香氛噴霧，說明了除了人要長得帥，身上還要有股自然的香味，才能秒收服爆炸氣場的女主角啊！

Celluver淨化衣物香氛噴霧。（圖／品牌提供）

《雖然是精神病但沒關係》中朴珪瑛飾演的清純女二護士南朱莉，亦在劇中悄悄使用跟心上人秀賢歐巴一樣品牌的Celluver香水，選擇更為女性化的雪紡系列，搭配她日系透明感樣貌，化身可人初戀系女友，清新感直線上升，令人過目難忘！

《雖然是精神病但沒關係》中文鋼泰和女二護士南朱莉使用同款衣物香氛噴霧。（圖／品牌提供《雖然是精神病但沒關係》文鋼泰、南朱里家中Celluver淨化衣物香氛噴霧實體拍攝）

使用香氛從來不是女生的專利，現代男性俐落帥氣的風格除了從衣著髮型下手，隨時隨地散發迷人香氣更是成為男神的決定性關鍵。Celluver淨化衣物香氛噴霧系列採純淨果香為基調，尤其是金秀賢在劇中使用的「藍瓶#夢遊天邊」，噴上立即沐浴在寶寶皂香內，無侵略性的溫柔嗅覺體驗，舉手投足間散發宜人魅力。

金秀賢在劇中使用的香味是「藍瓶#夢遊天邊」，是無性別的清爽香氣。（圖／品牌提供《雖然是精神病但沒關係》海報）

如曬過太陽般乾淨香氣的Celluver淨化衣物香氛噴霧起初因應韓國夏季炎熱、冬季暖房易流汗而設計，讓歐巴噴完瞬間無尷尬汗臭又持續飄香，而淨化衣物與瞬間去除異味的好處，同樣很適合炎熱悶濕的台灣，持香8小時的持久性及淨味科技，在今夏開啟好感模式，無性別香氛讓男女都能擁有迷人香氣！