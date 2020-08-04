夏天最怕底妝又厚又黏又不持妝，想要迅速出門、又想要簡單潤色，許多女生會選擇潤色乳或BB霜來打造自然清透的簡單底妝。今年夏天感覺特別炎熱，SKINFOOD總結了大家夏季底妝的願望：美肌柔焦、保濕控油、清爽防曬，推出新品「蜜桃棉清透防曬BB霜」，高CP值的開架價格無痛入手夏季懶人底妝！

拒絕出現大油臉從挑底妝開始，蜜桃BB霜特殊控油粉末，清爽不黏膩、不容易致痘，讓你保持肌膚乾淨清透感，蜜桃萃取精華使肌膚水嫩柔軟，在炎炎夏日也不擔心會泛紅過熱，柔霧的質地輕鬆遮蓋肌膚瑕疵，粗大毛孔一秒隱形，重點是還有潤色效果，就算暗沉肌素顏也可以秒提亮膚色。

蜜桃BB霜柔霧的質地輕鬆遮蓋肌膚瑕疵，可看出手背血管使用後明顯被修飾。（圖／邱映慈攝影）

每天早上只要在化妝水後直接使用「蜜桃棉清透防曬BB霜」，手指就能迅速推勻，就能完成夏季輕薄的懶人底妝，同時又具有防曬效果。這款BB霜共有兩個色選，#01明亮色適合白皙、冷色調膚色，#02自然色適合中性暖色調膚色，一起帶著淡淡的蜜桃香，保養上妝一次完成吧！

蜜桃BB霜推出01、02兩個色選。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ SKINFOOD蜜桃棉清透防曬BB霜*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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