夏天最怕身上飄出惱人的氣味，衣物異味混雜體味讓人好想趕快回家換衣服！ORBIS今夏推出「舒活時光織品噴霧」能解決衣物異味問題，100%天然精油製成，隨身攜帶讓衣物隨時散發療癒的天然香調。

舒活時光織品噴霧使用嚴選100％天然精油製成，推出兩款香調，「沁檸微風」以柑橘精油為主，讓人感到清涼振奮；「漫步密林」以木質調精油為主，讓人感到平靜。依生活情境不同，運用不同香調轉換心情、放鬆身心，天然精油的芬芳輕緩繚繞於行動間，不是刻意用強烈的香味來遮蓋異味，而是直接對令人在意的氣味因子發揮作用，留下宜人芬芳！

舒活時光織品噴霧50ml／NT750元。（圖／品牌提供）

依心情、生活情境挑選不同香調，於衣服上輕噴3～4下，享受被自然芬芳繚繞的淡淡香氣。好攜帶的噴霧瓶尺寸，隨時隨地都能營造屬於自己的香氛舒適圈。

▍活動

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★獎品內容 ｜ ORBIS舒活時光織品噴霧*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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