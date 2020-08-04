MIDO瑞士美度表今夏重磅推出Ocean Star海洋之星三部曲，三款Ocean Star 海洋之星新作，邀請演員温貞菱為品牌詮釋MIDO美度表海洋之星的迷人魅力，以一身耀眼的銀色洋裝出席，當天她更換上一襲藍色潛水衣挑戰水中攝影，潛入水底中展現曼妙泳姿，演繹MIDO Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，以不同以往的唯美姿態呈現自信的力與美。

擁有金鐘獎女主角並入圍金馬獎最佳女配角等殊榮的新生代演員温貞菱，擁有精緻迷人的容貌、纖細柔美的體態是觀眾對於温貞菱的既定印象，但她小小身軀裡卻充滿戲劇爆發力，喜歡戶外運動的温貞菱，因為特別熱愛海洋，而認真學習自由潛水，至今已邁入第四年，温貞菱則提到：「我喜歡挑戰，享受精彩極致的多變日子，大海是我在每次跟不同的角色告別，或將進入不同角色時的一位好友，就如燈塔般引領我前往前方的道路。」

温貞菱濕身處女秀挑戰水下攝影 攜手美度表化身美人魚（圖／品牌提供）

此次温貞菱戴上MIDO Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶嘗試水下拍攝挑戰，由於下水拍攝對於一般人而言絕非易事，温貞菱憑藉平時長期練習自由潛水的功勞，成功挑戰水中拍攝。在學習自由潛水的學習路上温貞菱也曾遇到許多困難，如水中拍攝一般自由潛水是一個非常需要了解自己身體狀況以及放鬆享受的運動，若剛開始沒有做過躬身下潛，下去時容易用力耗費力氣，而克服之後能潛下的深度就開始增加，過程中必須不停感受自己的身體，才能夠放鬆享受水下的瑰麗世界。

温貞菱濕身處女秀挑戰水下攝影 攜手美度表化身美人魚（圖／品牌提供）

除此之外，温貞菱對於生活也有屬於自己的堅持，她說道 :「今年學習了自由潛水、或是更進階的攀岩、甚至是架設一個暗房在裡頭創作，以及學習編劇課程等等，覺得今年是充滿創作與開拓的一年。」她認為時間是非常寶貴的，所以腕錶之於她也是很重要的存在，尤其是喜愛自由潛水的她，最喜歡MIDO Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶的高度實用性，擁有長達80小時的動力儲存、雙時區功能、藍色陶瓷單向旋轉錶圈，能預先在潛水前先設定好時間，時刻掌握潛入水下後的時間變化，這只運動腕錶成為她不論在水中或是生活日常都是很棒的選擇，喜歡冒險的她希望之後能戴著MIDO Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶一起超越極限，持續挑戰自我，不論是在拍戲或是旅行，都會試著勇敢克服更多困難。