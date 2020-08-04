台北101下半年引進8個新品牌，涵蓋腕表、時尚潮流、美食、居家生活，像是全台首家直營的Grand Seiko旗艦店、全新餐飲品牌「THE上海」，強化時尚、美食，高端客、家庭客都鞏固。

對此，台北101購物中心營運長朱麗文表示，7月「World Masterpiece」頂級珠寶腕表大賞，因本地客回流，彌補觀光客不來的空缺，無法出國的貴客挹注相關業績提升4成，單一品牌最高成長1.5倍，全館微幅成長。本月15日引進館內第1個日系鐘表Grand Seiko全台首家直營旗艦店，有原廠認證的維修師傅駐店，全館鐘表陣容增為35個品牌。

台北101匯集異國美食，9月15日引進「印度皇宮」。（台北101提供）

另，因5月底起平日15時前1個大人可免費帶2位12歲兒童上觀景台，家庭客增加，加上振興三倍券上路，美食、餐飲業績攀升。除了上月新開的日本排隊名店「SAKImoto嵜本生吐司」、日義料理「隱肆好食」，本月1日試營運、8日開幕的「THE上海」，由「上海鄉村」聯手「飯Bar智作」創立，「上海鄉村」第3代接班人薛峰繼表示，希望透過時髦的上海菜鎖定35歲年輕客群，平均客單850元至950元。

24日則有新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」、9月15日有印度咖哩名店「印度皇宮」進駐。至於，館內的全家便利商店提供新服務，月底獨家實體販售雲端餐飲、百元價位的「享吃便當」。

台北101「全家便利商店」本月底新推百元價位的「享吃便當」，梨泰院栗子，價格店洽。（台北101提供）

除美食外，上月開了加拿大運動服飾品牌Lululemon後，17日引進澳洲墨爾本知名香氛保養品牌Aesop，9月1日有摩納哥人氣飾品APM Monaco登場。