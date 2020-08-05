今年夏天氣溫不斷飆高，即便進入冷氣房依然煩躁、無法定下心，阿原集結品牌16年肥皂師功力，在炎熱的夏日裡，推出手工捏製的肥皂仿真「仙人掌」將贈送給需要療瘉消暑的大眾。

針對後疫情時代，大眾需要的不單單是可以清潔的肥皂，更需具備滋潤與修護，同時能療瘉身心。夏天正是仙人掌生長的季節，仙人掌在炎熱的環境下仍能保有水嫩，代表著堅強、奇蹟的精神。由阿原肥皂師一株株捏製的仙人掌，兩千五百款中沒有一款是相同的長相，猶如自然界生長的植物，自然而然才是真。肥皂師們用著多年經驗的累積捏著小小的仙人掌，為它們一株株的長出葉片與花朵並給予祝福意義的樣貌，猶如神仙人的態度，將生命灌入每一株肥皂仙人掌中。

肥皂仙人掌造型非常可愛，限量2500組送完為止。（圖／品牌提供）

此次特別選用艾草皂、燕麥皂、魚腥草皂做成可以逆抗酷熱嚴暑的「仙人掌」，艾草皂具有特殊香氣，清潔肌膚同時幫助維持肌膚健康，提升肌膚在不潔環境中的保護能力，燕麥皂無精油添加，使用穀類自然修護，高級油脂滋潤肌膚，給嬌嫩的肌膚，最簡約而純淨的呵護。魚腥草皂可以喚醒皮膚的活力，溫和的淨化肌膚，使淨化後的毛孔自由呼吸。

這盆不簡單又分不出真假的仙人掌只送不賣，8/1至8/30限量2500盆贈完即止，凡阿原VIP憑卡或身分證明至專櫃消費不限金額即可獲得1盆；單筆消費滿NT5,000即可成為阿原VIP，現場除入會禮外亦可挑選1盆「仙人掌肥皂」。