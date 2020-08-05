南韓29歲女歌手孝琳(효린)，近日為了幫好友韶宥宣傳新歌《GOTTA GO》難得合體，與韶宥一同熱舞，穿著短版上衣的她隨著舞姿秀出性感纖腰與好身材，吸引網友的目光。

孝琳由女團SISTAR出道後，憑著爆發力的嗓音、前凸後翹的身材曲線與大辣辣不做作的豪放個性深受粉絲的喜愛，SISTAR解散後她便以SOLO歌手的身份繼續活躍演藝圈。不過自去年爆出「校園暴力案」後她的形象瞬間跌入谷底，即使最後已經與對方和解依然遭到不少人撻伐，使得她曝光量銳減，直到近日才靠著競賽節目《GOOD GIRL》回到螢光幕前，逐漸恢復人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 효린 ʜʏᴏʟʏɴ of bridʒ 🇰🇷（@xhyolynx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 11 日 下午 11:16 張貼

日前，同為SISTAR成員之一的韶宥於上個月發行單曲《GOTTA GO》，特別找來了前隊友寶拉、多順、孝琳熱舞宣傳，其中一直都靠著健身維持身材的孝琳，穿著一件短版上衣搭配牛仔褲，辣秀小蠻腰與胸下刺青，粉絲們看了紛紛大讚「女神回來了」、「好久沒看到你們合體了」、「孝琳身材還是很辣」。