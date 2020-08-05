30歲女星邵雨薇外型清秀甜美、演技精湛，她最近結束舞台劇《昨夜星辰》的7月份巡演，和妹妹到郊外踏青，難得換上泳裝放送辣照，讓網友看得直呼：「好性感！」

邵雨薇3日晚間PO出一組出遊照，寫道：「行動派，說走就走」畫面中，她綁著辮子，戴上墨鏡，身穿深褐色的連身泳裝，襯托白皙的肌膚，胸前綁帶的設計，炸出兇猛的北半球和事業線，轉過身又秀無瑕美背，玲瓏有緻的身材讓網友看得都快噴鼻血，狂讚：「鎖骨認真很美」、「有點太辣了」、「又瘦又有胸」、「應該是看過雨薇尺度最大的照片了」、「像極了愛情」。

邵雨薇除了演藝成績亮眼，感情生活也備受矚目，2017年和張立昂分手後，兩人關係並未交惡，男方還特地到場支持她主演的《昨夜星辰》，事後邵雨薇也秀出兩人親密搭肩的合照，還附註「家人來了」。近期張立昂受訪，也表示「未來的事很難說」，不排斥與邵雨薇復合的可能。