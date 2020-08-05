年輕10歲皮件必選！

LOUIS VUITTON(簡稱LV)路易威登為歡慶父親節，推出琳瑯滿目的男士精品，精選今年搶手的皮革精品與配飾，包括Gaston Labels、Reverse Monogram Eclipse與Damier Graphite Utility手袋膠囊系列都非常適合父親。推薦你信差袋或背包，方便性高，可折疊實用設計，能輕鬆收納到行李箱中，實用又時髦！

LOUIS VUITTON Utility Business Bag front公事包／89,000元，（右上）LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Backpack背包／83500元；（右下） LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Bumbag包款／78,000元。（圖／品牌提供）

爸爸的經典時尚腕錶首選

Cartier推出全新Ballon Bleu de腕錶，大器的錶徑設計，加上可替換式快拆錶帶，表面呈現光線湛藍的光澤，橢圓球型又不失經典，最貴氣的父親節禮物非它莫屬；如果選這個給岳父，保證分數直升100分。

（左）Santos-Dumont 腕錶,超大型款／180,000元；（右上）Ballon Bleu de Cartier 腕錶,42 毫米／485,000元；（右下）Panthère de Cartier 美洲豹口袋別針／287,000元（圖／品牌提供）

運動爸爸風必選款

用潮流運動單品為爸爸打點年輕10歲造型。 adidas運動跑鞋Ultraboost 1.0 與Ultraboost 20 ALL BLACKS除了時髦外，更實用好穿，讓爸爸更舒服地行走運動；此外，服裝簡約設計的短袖T-shirt，使用穩重的黑、白、灰色，讓老爸能輕鬆駕馭，adidas更設計 CLIMACHILL凍涼機能衣，能維持身體乾爽，出汗也不易產生黏膩感，超適合怕熱的老爸自在運動！

（左） adidas CHILL TEE 綠色T恤／ 1,490元；（右）adidas Ultraboost 20 ALL BLACKS FZ0577球鞋 ／6,500元（圖／品牌提供）

舒適清涼的時髦Polo衫

簡約而不失時尚感的Polo衫， 成為了爸爸最佳的禮物首選。BOSS的Polo衫本季用上流行的藍色系，配色清爽年輕，經特別處理，讓棉質面料觸感更舒服，穿起來十分涼爽舒適 。

（左）BOSS 深藍色動物紋迷彩印花絲光棉T恤 ／4,400元；（右上）BOSS粉彩土耳其藍純棉Polo衫／4,400元（圖／品牌提供）

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