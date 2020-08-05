年輕10歲皮件必選！

LOUIS VUITTON(簡稱LV)路易威登為歡慶父親節，推出琳瑯滿目的男士精品，精選今年搶手的皮革精品與配飾，包括Gaston Labels、Reverse Monogram Eclipse與Damier Graphite Utility手袋膠囊系列都非常適合父親。推薦你信差袋或背包，方便性高，可折疊實用設計，能輕鬆收納到行李箱中，實用又時髦！

LOUIS VUITTON Utility Business Bag front公事包／89,000元，（右上）LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Backpack背包／83500元；（右下） LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Bumbag包款／78,000元。（圖／品牌提供）
LOUIS VUITTON Utility Business Bag front公事包／89,000元，（右上）LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Backpack背包／83500元；（右下） LOUIS VUITTON Gaston Labels Discovery Bumbag包款／78,000元。（圖／品牌提供）

爸爸的經典時尚腕錶首選

Cartier推出全新Ballon Bleu de腕錶，大器的錶徑設計，加上可替換式快拆錶帶，表面呈現光線湛藍的光澤，橢圓球型又不失經典，最貴氣的父親節禮物非它莫屬；如果選這個給岳父，保證分數直升100分。

（左）Santos-Dumont 腕錶,超大型款／180,000元；（右上）Ballon Bleu de Cartier 腕錶,42 毫米／485,000元；（右下）Panthère de Cartier 美洲豹口袋別針／287,000元（圖／品牌提供）
（左）Santos-Dumont 腕錶,超大型款／180,000元；（右上）Ballon Bleu de Cartier 腕錶,42 毫米／485,000元；（右下）Panthère de Cartier 美洲豹口袋別針／287,000元（圖／品牌提供）

運動爸爸風必選款

用潮流運動單品為爸爸打點年輕10歲造型。 adidas運動跑鞋Ultraboost 1.0 與Ultraboost 20 ALL BLACKS除了時髦外，更實用好穿，讓爸爸更舒服地行走運動；此外，服裝簡約設計的短袖T-shirt，使用穩重的黑、白、灰色，讓老爸能輕鬆駕馭，adidas更設計 CLIMACHILL凍涼機能衣，能維持身體乾爽，出汗也不易產生黏膩感，超適合怕熱的老爸自在運動！

（左） adidas CHILL TEE 綠色T恤／ 1,490元；（右）adidas Ultraboost 20 ALL BLACKS FZ0577球鞋 ／6,500元（圖／品牌提供）
（左） adidas CHILL TEE 綠色T恤／ 1,490元；（右）adidas Ultraboost 20 ALL BLACKS FZ0577球鞋 ／6,500元（圖／品牌提供）

舒適清涼的時髦Polo衫

簡約而不失時尚感的Polo衫， 成為了爸爸最佳的禮物首選。BOSS的Polo衫本季用上流行的藍色系，配色清爽年輕，經特別處理，讓棉質面料觸感更舒服，穿起來十分涼爽舒適 。

（左）BOSS 深藍色動物紋迷彩印花絲光棉T恤 ／4,400元；（右上）BOSS粉彩土耳其藍純棉Polo衫／4,400元（圖／品牌提供）
（左）BOSS 深藍色動物紋迷彩印花絲光棉T恤 ／4,400元；（右上）BOSS粉彩土耳其藍純棉Polo衫／4,400元（圖／品牌提供）

更多 CTWANT 報導

台南市衛生局長爆車震女秘書 讚「做情婦不錯」…她「忙」到沒空接尪電話
49歲溫翠蘋失婚2次！爆熱戀「小9歲保時捷男」 腹部微凸疑有身孕

#nbsp #時髦 #設計 #運動 #爸爸