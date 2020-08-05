年輕10歲皮件必選！
LOUIS VUITTON(簡稱LV)路易威登為歡慶父親節，推出琳瑯滿目的男士精品，精選今年搶手的皮革精品與配飾，包括Gaston Labels、Reverse Monogram Eclipse與Damier Graphite Utility手袋膠囊系列都非常適合父親。推薦你信差袋或背包，方便性高，可折疊實用設計，能輕鬆收納到行李箱中，實用又時髦！
爸爸的經典時尚腕錶首選
Cartier推出全新Ballon Bleu de腕錶，大器的錶徑設計，加上可替換式快拆錶帶，表面呈現光線湛藍的光澤，橢圓球型又不失經典，最貴氣的父親節禮物非它莫屬；如果選這個給岳父，保證分數直升100分。
運動爸爸風必選款
用潮流運動單品為爸爸打點年輕10歲造型。 adidas運動跑鞋Ultraboost 1.0 與Ultraboost 20 ALL BLACKS除了時髦外，更實用好穿，讓爸爸更舒服地行走運動；此外，服裝簡約設計的短袖T-shirt，使用穩重的黑、白、灰色，讓老爸能輕鬆駕馭，adidas更設計 CLIMACHILL凍涼機能衣，能維持身體乾爽，出汗也不易產生黏膩感，超適合怕熱的老爸自在運動！
舒適清涼的時髦Polo衫
簡約而不失時尚感的Polo衫， 成為了爸爸最佳的禮物首選。BOSS的Polo衫本季用上流行的藍色系，配色清爽年輕，經特別處理，讓棉質面料觸感更舒服，穿起來十分涼爽舒適 。
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