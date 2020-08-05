穆熙妍近日曬出腹肌照，並謙虛的表示健身方面他一定不是最厲害的，但使用的方法應該比較適合一般大眾，他表示自己健身強度不強，就算胖了也很容易瘦回來，到底他是怎麼做到的呢？

穆熙妍表示自己運動的目的就是維持體型，而且平時很注意飲食，所以偶爾吃了大餐、胖一點也很快就能瘦回來，他也仔細的分享了自己減脂期間怎麼吃，靠飲食控制瘦出腹肌，又不會餓肚子！

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 5:45 張貼

穆熙妍每餐一定會有肉和蛋，並搭配深色蔬菜，像是花椰菜、豌豆、茄子、菠菜、芝麻葉都很好。也會吃些當季的蔬菜，像是蓮藕或筍片，還有一些粗糧，像地瓜、南瓜，再加上菇類食物。通常烹調方式就是把所有食物燙熟再加一點醬油和醋，有時會加些水果入菜，像梨子或鳳梨都很開胃，夏天吃起來很清爽。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 9:21 張貼

他將飲食原則整理成7點：

1.碳水換成粗糧，像是蕎麥麵、藜麥、玉米、燕麥、南瓜、地瓜之類。

2.飲食上一定要少油少鹽，多吃蔬菜和優質蛋白質。例如雞蛋、魚肉、雞肉、牛肉、蝦、牛奶、豆類、希臘優格都可以。蛋白質盡量吃原形食物，烹調時間不要超過20分鐘。

3.每餐的蔬菜要多一點，感覺吃不飽的話可以吃些優質蛋白質，份量和蔬菜一樣多，蛋一定要減少碳水量的攝入，尤其是晚餐。

4.不要節食，無論何時只要節食久了就換亂吃，但如果半夜餓了，可以選擇少量又有飽足感的食物吃，例如幾顆堅果或蔬菜乾，但記得要吃無調味的。

5.每次吃飯不要吃過飽，吃到7、8分飽就停止。

6.每天喝足夠的水，至少1500至2000cc，可以的話每餐前都喝杯水，增加飽足感。

7.不要吃添加物太多的零食和飲料，盡量戒糖。