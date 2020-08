女星蔡詩芸挑戰新脣色 最愛MAKE UP FOR EVER。(吳娮翎攝)

女星蔡詩芸出席專業彩妝MAKE UP FOR EVER活動,這是她久違的現場演出,生完小孩後妝容也沒有刻意的改變,反而是小孩看到她擦很鮮豔的紅色時會覺得很新奇,會一直想摸摸看,MAKE UP FOR EVER之前出的透明色脣膏也是她的心頭好。

蔡詩芸喜歡嘗試不同色系的口紅,但是不一定會很適合,覺得人們還是要找到適合自己、也能凸顯出自己特色的脣膏顏色,蔡詩芸當了媽媽之後歐美式妝容沒有改變,女兒遺傳媽媽的愛美基因,蔡詩芸表示,自己擦紅色口紅時女兒會害羞的盯著看,想看但還會害羞的撇過頭。

她也提到早前嘴脣會比較乾,使用MAKE UP FOR EVER隱形脣膜改善這個狀況,她喜愛接近膚色、帶點粉紅色、暗咖啡的口紅色,她也習慣使用脣筆讓嘴唇看起來比較有層次感。蔡詩芸說,自己不排斥任何的口紅色,也願意嘗試不同風格的脣色。

報導:吳佩縈(實習生)、許琬琦(實習生)