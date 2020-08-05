外界污染日漸嚴重，導致許多人肌膚變得脆弱，一個小小的刺激，都可能引發敏弱大災難！近來美容界興起一股Clean Beauty「潔淨美容」風潮，著重以無添加、低刺激的保養配方，給予肌膚最純淨的呵護，連好萊塢明星艾瑪華森(Emma Watson)、安海瑟威(Anne Hathaway)都被圈粉大力推崇。

牛爾親研醫美品牌ampm skincare旗下的1000分子玻尿酸系列，正是為乾燥、敏弱肌量身訂製的潔淨美容代表作，全系列不含香料及色素，並通過第三方機構無不良反應人體測試，敏弱肌也能安心使用。2020年新推出卸妝水、面膜及保濕霜3款品項，除了沿用玻尿酸、鎖水磁石等高效保濕凝潤配方，另添加海洋深層水及萃取自天然植物的舒膚成分，從清潔、基礎及加強護理等各個保養步驟突破保濕卡卡之外，更提供絕佳的舒撫修護效能，讓肌膚不再鬧脾氣，中止乾燥粗荒困擾。

ampm skincare旗下的1000分子玻尿酸系列。（圖／品牌提供）

「1000分子玻尿酸超保濕卸妝水」可一抹輕鬆卸除妝容，運用膠束技術讓潔膚分子形成球狀結構，化身「妝污磁鐵」吸附彩妝髒污，賦予零黏膩、零殘留的清爽膚感。「1000分子玻尿酸超保濕面膜」以助滲力佳的獨家3D無著感隱形面膜為載體，將活水成分一次補好補滿，即刻搶修乾糙、黯沉。「1000分子玻尿酸超保濕霜」集結加濕涵水及滋養修護的多效成分，一次滿足修護紋路、改善乾糙的保養需求，持續潤養不間斷，嚴防乾燥、粗糙、細紋、黯沉，煥發膨嫩彈滑。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 1000分子玻尿酸超保濕卸妝水*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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