來自韓國的眼鏡品牌CARIN，品牌靈感汲取自然，將北歐優雅、簡潔的設計元素融入韓國強烈風格，重新詮釋經典女人味。

CARIN從2017年開始由國民初戀秀智代言，去年在Netflix上檔的動作影集”VAGABOND”（台譯：浪行驚爆點）每每有秀智出現的場合，不論是穿著或身上的配件都是被討論的焦點，劇中的秀智所配戴的太陽眼鏡品牌就是CARIN，率性又有魅力。

CARIN淺色片新款KATHARINE，以黃色鏡片主打時髦氣場，同時，不只是淺色鏡片，漸層效果讓時尚更多元，除了鏡片，鏡框也是有特別設計，不只是圓框，更加上了弧度更修飾臉型。（圖／品牌提供）

今年2020年一樣由秀智詮釋，以長髮微捲的造型搭配個性女孩風格，在秀智優雅的舉手投之間，自然與墨鏡的時髦感完美融合，專為亞洲人設計的小巧鏡框能更修飾臉型，搭配近來一定要擁有的淺色鏡片清新又減齡，是夏季必備的百搭款式。CARIN全系列眼鏡由藏鏡閣國際精品總代理 ，全台24家門市獨家販售，不必飛韓國即可跟上女神腳步。

CARIN的KIRSTEN微貓眼膠框，完美框型除了能效修飾臉型更能展現優雅女神氣勢，以超唯美象牙色鏡框搭配珊瑚紅鏡片，年輕女孩獨有的嫵媚樣貌即可完美展現。（圖／品牌提供）

隨著太陽眼鏡的推陳出新，不再只是炎炎夏日的遮陽工具，已為日常搭配的必備潮流單品，是整體造型的重要加分點。其中CARIN的鏡框更是專為亞洲人設計，無論是普通眼鏡抑或太陽眼鏡，V-Line的設計有修飾臉型之用，素有小臉神器之稱。在鏡片的設計上，淺色鏡片風潮回歸時下最流行墨鏡元素，各大國際精品都可看到蹤跡，玩味又不失優雅時髦，是今年夏季的至潮之選。

CARIN另一款微貓眼經典之作就屬VICTORIA了，氣質典雅的微貓眼造型深受時尚圈的名媛們喜愛，邊框以玫瑰金屬夾層，整體營造出低調奢華的時尚風格，更增添貴氣典雅感。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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