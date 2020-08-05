網模張香香外型美豔、身材火辣，曾是「無名十大正妹」之一，前陣子還捲近羅志祥後宮佳麗風波，讓她急忙發文否認。最近張香香走出陰霾，到知名飯店渡假，PO出淡紫色的比基尼，好身材讓網友看得血脈賁張。

張香香2日透過IG發文：「這次難得去了這麼美的飯店和泳池，可惜天空不作美，拍起來陰陰的，下次有機會要再來」照片中，她放下一頭黑長髮，夾著薰衣草紫的髮夾，身穿同色系的三點式比基尼，胸口兩塊布幾乎快罩不住豐滿半球，露出邪惡的雙C弧度，她一手牽著攝影者，營造出「男友視角」，網友看了都不知該把視線往哪擺，紛紛留言：「羨慕牽你手的人」、「身材超棒」、「泳衣也太美」。

在 Instagram 查看這則貼文 這次難得去了這麼美的飯店和泳池 可惜天公不作美拍起來陰陰的 下次有機會要再來😳 張香香（@m40925）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 2 日 上午 2:05 張貼

張香香時常放送辣照，前兩天才穿著白色長版襯衫，坐在椅子上享受香醇咖啡，只不過她下半身疑似沒穿，大膽露出修長美腿和半臀，雙腿間甚至出現黑影，若隱若現的性感引起網友暴動，直呼：「這會鼻血流滿面」、「腿超長的」、「這才是像極了愛情好嗎」。