隨著疫情趨緩，各項「報復性」行為如雨後春筍般展開，無論兩天一夜離島小旅行或是大啖名店美食，都只為忘卻過去半年的壓抑，開啟後疫情新生活，然而父親節即將來臨，德國百年工藝皮件OFFERMANN精選兩款「抱父消費」包款，此外特別與百年健康白蘭氏推出『跟爸爸乾一杯—品味質感人生』特別企劃，臨櫃打卡即可獲得旭沛蜆精或養蔘飲乙瓶，讓你由內照顧爸爸的健康，而外為爸爸打點新行頭。

時尚休閒輕量後背包使用質地細緻柔軟的BUCK頭層牛皮，拼接刷色防潑水布面，造型簡約出色又兼具實用性。內裡多層夾收納空間，可裝入筆電甚至兩天一夜商務出差行李也沒問題，厚實軟墊減壓背帶，減輕肩背負擔，包款側邊附上全牛皮識別證吊牌，在小細節中突顯德國百年工藝質感，讓爸爸跟朋友們炫耀新行頭「這是孩子送的禮物」。

抱父消費首選 德國百年工藝皮件簡約高質感（圖／品牌提供）

獨家十二道細緻工法，讓包款每處細節低調不失品味，經典編織單肩包以手工編織製成，並採用獨家3D樣版技術，整體結構硬挺不易變形，多層內袋卡夾輕鬆好收納，此外內裡手機夾層使用彈性面料，手機屏幕再大都能輕鬆拿取，讓爸爸一包在手，出門在外更便利。

抱父消費首選 德國百年工藝皮件簡約高質感（圖／品牌提供）