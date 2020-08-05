因應新冠肺炎疫情，許多民眾出門就戴口罩，由於最近氣候炎熱，陳姓女子發現嘴邊跟下巴，都冒出青春痘與粉刺，塗抹抗痘藥膏和藥用洗面乳，但痘痘消了又長，慘不忍睹！醫師提醒女性，如需長時間戴口罩，盡量不要使用化妝品。

衛生福利部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬表示，痘痘形成原因主要是毛囊開口阻塞、皮脂分泌旺盛及痤瘡桿菌增生；部分民眾因賀爾蒙或皮膚油脂分泌量等因素，屬於易長痘痘體質，戴口罩之後，痘痘就更嚴重。

李瑜芬表示，因為痘痘困擾求診的民眾，夏季會比較多，可能是塗抹防曬產品造成毛孔阻塞，或運動後未即時沖掉身上的汗水與更換乾淨衣物，使皮膚停留在悶熱環境，造成細菌孳生；長時間戴口罩，臉部皮膚處在悶熱環境，易增加皮脂腺油脂分泌而導致毛孔阻塞、發炎。

治療方式有口服藥，及擦拭的外用藥物，醫師會依需求及膚況來安排使用治療的濃度與接觸時間的長短等。李瑜芬建議民眾，在非人潮擁擠之處，可以適時拿掉口罩，讓臉部皮膚透氣；如果需要長時間戴口罩，建議盡量少用化妝品，避免毛孔阻塞，並建議使用成分單純的保養品，使用溫涼水及中性不含香料的洗面乳洗臉。