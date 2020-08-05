魔法迷跟麻瓜們通通集合！魔法學校霍格華茲今年夏天找上K-SWISS，為四大學院球隊選手們量身打造獨一無二的聯名鞋，準備好穿上你所支持的學院代表鞋款，在觀眾席上大聲為他們加油應援吧！

K-SWISS聯手華納兄弟娛樂公司與旗下著名電影「哈利波特」合作，以四大經典鞋款：Classic 2000、Caprina、Gstaad 86和CR-Terrati為原型，將霍格華茲四大學院象徵性動物以及魁地奇制服上的徽章作為設計元素。葛萊分多(Gryffindor)的獅子、雷文克勞(Ravenclaw)的鷹、史萊哲林(Slytherin)的蛇以及赫夫帕夫(Hufflepuff)的獾，穿上K-SWISS為四大學院打造的魁地奇球隊專屬制鞋，讓我們與所支持的球隊一同拿下本屆冠軍，重返光榮舞台。

四大學院象徵款則以K-SWISS經典鞋款：Court Pro II CMF為原型，分別注入霍格華茲四大學院代表配色與動物的徽章於鞋款設計之中。紅黃咖啡色象徵勇氣的葛萊分多學院(Gryffindor)獅子、藍與白象徵智慧的雷文克勞學院(Ravenclaw)鷹、綠與黑代表擁有雄心及足智多謀的史萊哲林(Slytherin)蛇，以及灰與黃組成正義與忠誠代表赫夫帕夫(Hufflepuff)的獾。

哈利波特迷必收魔法球鞋 霍格華茲學院推4大經典鞋款（圖／品牌提供）

哈利波特迷必收魔法球鞋 霍格華茲學院推4大經典鞋款（圖／品牌提供）

不需要分類帽也可以自行選擇K-SWISS為四大學院打造的聯名鞋，你覺得哪一個學院代表的人格特質最適合你？又或者哪一種代表配色最喜歡？這一次由你來決定將來要追隨研習魔法的學院！