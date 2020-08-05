郭雪芙受嬌蘭法國總部之邀，前往皇家蜂王乳系列的發源地法國烏埃尚島探尋黑蜂生態。（嬌蘭提供）

BEE GARDEN活動限定，凡於活動現場購買指定商品，消費滿1萬8000元冰蜂青春小冰箱。（嬌蘭提供）

BEE GARDEN活動限定，凡於活動現場消費滿4000元，贈蜜境仲夏限量組。（嬌蘭提供）

BEE GARDEN活動限定，完成皇家蜜境闖關贈皇家蜂王乳蜜露(15ml) 、沁涼蜂蜜飲品。（嬌蘭提供）

頂級美妝嬌蘭自1828年以來，從大自然汲取創作靈感，更從12年前開始將環境保育作為品牌精神，守護自然的珍寶「蜜蜂」展現永續之美，嬌蘭總經理高玉如表示，台灣是皇家蜂王乳系列在全球的指標市場，今年適值皇家蜂王乳系列誕生10周年，法國嬌蘭在台北信義香堤廣場打造「BEE GARDEN皇家蜜境快閃店」，從8月開始正式開跑於全台巡迴，並邀請台灣代言人郭雪芙出席。

郭雪芙提到會將神蜜水（皇家蜂王乳蜜露）放進冰箱冰鎮後再拿來濕敷，接著再使用家蜂王乳平衡油塗抹在臉上，也會將兩者混用，再搭配使用皇家蜂王乳雙導精華作為日常美肌步驟。她曾經與嬌蘭一起造訪前往法國烏埃尚島，她表示，大自然環境保護做得好，空氣也很棒，呼籲大家要保護地球，為地球盡一份力，她平常也會自備環保餐具響應環保。

嬌蘭總經理高玉如談到，嬌蘭可以說是LVMH集團中最早也最系統化的以環境永續作為品牌發展戰略，從產品原料、產品包裝到後端的配送，全部秉持此標準，同時更與聯合國教科文組織開啟全球蜜蜂研究及保育計畫，顯示出嬌蘭的企業責任，同時也是其他品牌無法輕易達到的企業高度，可以說嬌蘭就是蜜蜂專家，想到蜜蜂、就會想到嬌蘭， 歡慶「皇家蜂王乳系列」上市10周年，嬌蘭同步上市新一代皇家蜂王乳蜜露與皇家蜂王乳純淨卸妝油，並於全台巡迴「BEE GARDEN皇家蜜境快閃店」活動，讓消費者有機會更貼近頂級品牌。

▉報導吳娮翎、吳佩縈（實習生）