La Prairie Skin Caviar Liquid Lift 萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華。（La Prairie 提供）

La Prairie 萊珀妮台灣總經理Anderson(右)與L_Atelier de Joël Robuchon Taipei主廚Florence Dalia(左)歡慶「黃鑽魚子緊俏拉提精華」嶄新傳奇的誕生。（La Prairie 提供）

頂級保養La Prairie萊珀妮以獨步全球的瑞士尖端萃取技術，將「魚子萃取精華」封存於顆顆晶瑩飽滿的魚子珍珠，為肌膚注入活源緊緻能量，開創出舉世聞名的「Skin Caviar 魚子美顏系列」。

2020年，La Prairie萊珀妮再推「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，並以「時間與生命」為題，與法國藝術家 Cyril Lancelin合作，創造沉浸式裝置作品，以黃鑽魚子珍珠為靈感，玩味金屬球體的堆疊，雕塑出逆反重力象徵。並空運來台全球首次展演。此外，更邀請L'Atelier de Joël Robuchon Taipei主廚Florence Dalia，將藝術饗宴賦予瑞士精神，演繹魚子珍珠的活源湧現，精準的刀工、純淨的食材，讓味覺及嗅覺體驗達到極致完美，並結合沉浸式動態影像藝術，開啟視覺感官之旅，彷彿置身阿爾卑斯山的微風輕拂，重現魚子經典傳奇。