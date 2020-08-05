中央流行疫情指揮中心今（4日）呼籲人潮壅擠及密閉空間，務必戴口罩，並宣導8大場所尤其要注意，像是醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站，或無法保持社交距離的車廂、賣場或市集，與教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，都要佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，保護自己與他人。

被點名的賣場，包含百貨、量販等，新光三越表示，目前仍維持進賣場量體溫、酒精消毒，建議消費者戴口罩，原有「日日、時時、月月」消毒、換氣、加強清潔也會持續落實，以維護員工和消費者的健康安全。

新光三越全台重要出入口+美食樓層皆設感應式手部消毒器。（新光三越提供）

遠東百貨表示，會持續鼓勵民眾佩戴口罩，維持量測體溫、提供酒精，公共區域加強消毒；遠東SOGO也一樣維持量體溫、消毒，鼓勵消費者保持安全距離及佩戴口罩。

微風表示，配合政府防疫規定，百貨公司等8大場所務必戴口罩，持續於各館出入口為顧客量測體溫、加強入口告示，請顧客配合政府防疫務必戴口罩，及執行所有必要的防疫措施。另，所有賣場同仁仍維持每日量測體溫，佩戴安全標章及全程佩戴口罩，以自主管理方式讓顧客有安全安心的購物環境。

家樂福即日起加強宣導進賣場戴口罩、酒精消毒，嚴重咳嗽症狀者謝絕進入。（家樂福提供）

家樂福配合政策，即日起呼籲民眾進入全台分店務必配戴口罩，入口區也會持續提供酒精噴灑，若出現咳嗽發燒症狀為他人健康權益請顧客在家休養，店內外持續保持防疫等級消毒清潔。愛買也是積極配合政府政策，落實務必戴口罩。