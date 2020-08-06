今年夏季台灣屢創高溫，氣溫常逼近40度，針對夏季期間頭皮因炎熱氣候容易因悶熱而大量出油、散發異味，以及清潔不當導致皮屑產生等問題，RF荷那法蕊設計「盛夏髮膚消暑養護3步驟」，簡單居家保養即刻解除燥熱、油膩頭皮及髮絲，幫助提神醒腦喚醒頭皮活力！

▍步驟1：使用前導精油深層淨化 開啟肌膚通道

清潔頭髮前，將頭皮分區，使用Astera紫苑草頭皮舒緩精油，搭配瓶身前端的超激活按摩冰珠以畫圈按摩方式均勻塗抹至頭皮吸收，停留5至10分鐘後洗淨。

將Astera紫苑草頭皮舒緩精油均勻塗抹於頭皮，停留5至10分鐘後洗淨。（圖／品牌提供）

▍步驟2：溫和沁涼潔淨 去除盛夏頭氣味

將髮絲充分沖濕後，取適量Astera紫苑草舒緩髮浴於濕髮上搓揉起泡，用指腹以畫圈方式按摩清潔頭皮後，停留3分鐘加強去除頭皮油脂及髮絲異味後，徹底洗淨。

以清潔去油的洗髮精按摩頭皮，並停留3分鐘加強去除頭皮油脂及髮絲異味再洗淨。（圖／品牌提供）

▍步驟3：定期使用舒緩凝露加強修護 提升髮膚應戰力

髮絲清潔完畢後，使用Astera紫苑草舒緩凝露幫助滋潤同時提升髮膚防禦力。分區均勻塗抹於頭皮以及容易產生皮屑之部位，接著搭配輕柔手勢，輕輕按摩頭皮直至吸收即完成。