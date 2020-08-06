知名豬排店「吉豚屋」在日本創下年度來客3000萬人次、平均每年每四人中一人來訪，堪稱是最高CP值的國民豬排店品牌，今年父親節期間推出88折優惠，和爸爸來這吃飯來場偽出國的美食饗宴吧！

吉豚屋自2015年從日本引進台灣後，同樣深受顧客好評與愛戴，今年8月正式邁入來台6週年，6年來台灣吉豚屋共售出超過4千萬份豬排，連年居列海外業績優異國家。台灣吉豚屋秉持沿襲日本口味，從醬汁、豬排沾醬及製造出卡滋秘訣的麵包粉等一系列商品，都是每月從日本運送來台，尤以目前因疫情關係尚未開放國外出境的期間，來吉豚屋品嘗日式豬排就彷彿來到日本！8/6至8/9歡慶來台6週年，雙人氣豬排餐點「腰內豬排定食、腰內豬排丼」 推出88折優惠，適逢父親節，快帶爸爸及親朋好友來吉豚屋享用日本豬排美味吧！

為歡慶台灣吉豚屋來台6週年，將於8/6至8/9推出周年慶限定快閃活動，嚴選店裡的人氣招牌「腰內豬排定食(原價219元)」、「腰內豬排丼(原價199元)」祭出同慶優惠，又恰巧適逢父親節推出88折優惠，誰說父親節一定要吃大餐，與老爸一同來場偽出國美食饗宴，置身同日本臨場感的台灣吉豚屋、感受最道地的日式服務、品嚐來自日本的超美味卡滋豬排，別有一番風味。

如火如荼開跑的振興優惠也同步熱烈展開中，即日起至12/31祭出憑指定聯合振興券單筆消費滿399元，贈「腰內豬排」一份(價值55元)，另即日起至8/31門市還有79折起的振興專屬200元、500元套餐，您手中的3倍券，台灣吉豚屋讓你優惠加倍再加倍！