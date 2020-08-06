本土劇女星吳婉君在《炮仔聲》飾演吳家雯，5日晚間播出大結局，吳婉君為戲披婚紗、情定陳志強（飾演張正浩），她穿著胸前深V的魚尾白紗，展現典雅又有女人味的一面。

吳婉君4日透過社群平台發文：「炮仔聲 家雯/coco 正式殺青，期待再相會，後會有期」除了放上全體工作人員的合照，她也曝光戲中的婚紗照，只見吳婉君將黑髮盤起，戴著白色蕾絲頭紗，身穿純白的長紗，正面開V到肚子，半球隔著透膚紗質若隱若現，魚尾的剪裁突顯凹凸有致的臀腿線條，美到讓粉絲不禁狂讚：「這套姐姐穿起來真的好漂亮」、「家雯好辣喔」、「超漂亮的台劇女神」。

吳婉君在戲中將嫁給陳志強，不過陳志強卻在臉書PO出一張「左擁正宮、右牽小三」的照片，開玩笑地說：「泥塌內內滴！我昨天才說和家雯一輩子…王妍熙妳又來！是要再演400集嗎？！」只見西裝筆挺的陳志強左手摟著穿白紗的吳婉君，另一手卻偷牽曾經的小三王宇婕（飾演王妍熙），吳婉君看到合照表示：「我真的要笑死了！」