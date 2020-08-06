自從韓國人氣DJ SODA在網路上竄紅後，越來越多的DJ正妹也逐漸受到網友注意，像是來自越南的超辣DJ Jenny Yến(Nguyễn Thị Phi Yến)，便憑著亮麗的外表與超狂好身材受到粉絲的愛戴。近日，她在IG上曬出火辣穿搭，大展飽滿雙峰令粉絲們噴鼻血。

Jenny擁有如洋娃娃般的精緻五官加上凹凸有致的身材曲線，在網路上吸引超過67萬人追蹤。不久前，她才在ㄧ場活動中穿著吊帶內衣式上衣隨著音樂熱舞，令現場觀眾熱血沸騰，人氣完全不輸其他DJ。

而私底下也是位性感模特兒的她，日前在IG上PO出性感穿搭照與粉絲們道晚安，只見她穿著睡衣鈕扣全開，秀出豐滿雙球與白皙牛奶肌，讓網友們全暴動直喊「太性感了」。