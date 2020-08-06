自從韓國人氣DJ SODA在網路上竄紅後，越來越多的DJ正妹也逐漸受到網友注意，像是來自越南的超辣DJ Jenny Yến(Nguyễn Thị Phi Yến)，便憑著亮麗的外表與超狂好身材受到粉絲的愛戴。近日，她在IG上曬出火辣穿搭，大展飽滿雙峰令粉絲們噴鼻血。
Jenny擁有如洋娃娃般的精緻五官加上凹凸有致的身材曲線，在網路上吸引超過67萬人追蹤。不久前，她才在ㄧ場活動中穿著吊帶內衣式上衣隨著音樂熱舞，令現場觀眾熱血沸騰，人氣完全不輸其他DJ。
而私底下也是位性感模特兒的她，日前在IG上PO出性感穿搭照與粉絲們道晚安，只見她穿著睡衣鈕扣全開，秀出豐滿雙球與白皙牛奶肌，讓網友們全暴動直喊「太性感了」。
#網紅 #正妹網紅 #DJ #Jenny Yến #Nguyễn Thị Phi Yến #正妹 #中門全開 #雙峰 #雙C
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。