女性多為感性動物，很多時候只要男生足夠滿足自己的情緒需求，很快就會被陷進去。現在很多男生撩妹的手法讓人眼花撩亂，各種撩妹招數讓人無法招架，今天就來介紹下十二星座中最會撩妹的四大星座男。

▍1.巨蟹男

巨蟹座男生的性格比較溫和，心思細膩，能夠細心觀察身邊的人，也非常懂得異性的心，知道滿足對方的需求，常常被很女性誇讚體貼。而且巨蟹男的脾氣非常好，幾乎不與人爭吵，總是會容忍，做事非常有耐心，也知道怎麼讓別人開心，好脾氣的他們在生活中容易受女生青睞。如果巨蟹男想要撩妹，會一點點的靠近對方，給予對方最好的呵護和溫暖。相處久了，很多女生都容易陷入巨蟹男的懷抱，對於巨蟹男溫柔細膩的關懷真的是招架不住啊。

▍2.獅子男

獅子座男生比較霸道，有著盛氣凌人的領導範，平時看起來大大咧咧的。但是獅子男是非常有魅力的，不管在哪裡部能夠很好地展現自己的才華，能夠受到不少異性的喜歡。而且獅子男非常坦誠，不拐彎抹角，喜歡就是坦誠地喜歡你，而且對自己喜歡的人做的每一件事情都帶有滿滿的誠意，讓女生感受滿足。如果獅子男想要去撩妹，他們會直接大方地告訴對方，表達自己的喜歡，簡直就是霸道總裁式的告白，讓很多女生都小鹿亂撞。

▍3.雙子男

雙子座男生風趣幽默，性格陽光活潑，讓人靠近就充滿著溫暖。而且雙子座的男生興趣廣泛，善於交談，不管對方說什麼都能夠快速接上，簡直是上知天文下知地理啊。雖然有時候雙子男的性格比較善變，但是他們的個性也是著實非常吸引人。和雙子男在一起，會讓人感覺非常開心，沒有煩惱。而且雙子男很有風度，異性緣非常好。如果雙子男遇到喜歡的女生想要撩對方，就會變著花樣的逗對方開心，雙子的套路可是很多的，經常讓很多女生沉迷。

▍4.雙魚男

雙魚座的男生心思細膩，性格溫柔，而且他們非常浪漫，做事能讓人感受到驚喜，時常小禮物送不停，也是很多女生心中的白馬王子。雙魚座男生如果想要撩妹的話，會站在女生的角度去思考女生的想法，是否自己這樣做對方會開心。雙魚男可是有著比女生更加細膩的心思，他們會很保護女生，不會讓對方覺得為難或者不開心。雙魚男撩妹的時候會盡全力打造一個非常浪漫的氛圍，說一些讓對方感動的話語，在語言和行動上充分表達自己的喜歡，讓女生感動。在這樣一個氛圍下，你說有哪個女生不為之心動呢？

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