全新三星Galaxy Note20系列。（翻攝直播畫面）
全新三星Galaxy Note20系列。（翻攝直播畫面）

踏入8月後各品牌旗艦手機陸續發表，而今（5日）就迎來三星的Galaxy UNPACKED 2020的下半年發表會，此次不僅推出了全新的Galaxy Note20系列，還有Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3及全新的Galaxy Z Fold2，以「隨時隨地、無縫連接」作為重點，滿足現今因疫情下而改變的生活模式，讓使用者能夠在工作及娛樂中能夠隨心跨螢切換，加上迎來5G的世代，期待能為消費者帶來更快速、實用及靈活的體驗。

 

全新三星Galaxy Note20 Ultra採6.9吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕，至於Galaxy Note20則採6.7吋的Super AMOLED Plus螢幕。（翻攝直播畫面）
全新三星Galaxy Note20 Ultra採6.9吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕，至於Galaxy Note20則採6.7吋的Super AMOLED Plus螢幕。（翻攝直播畫面）

全新三星Galaxy Note20系列再度加強了S Pen的應用，延遲度也大大的降低。（翻攝直播畫面）
全新三星Galaxy Note20系列再度加強了S Pen的應用，延遲度也大大的降低。（翻攝直播畫面）

此次發表的重點當然就是全新的Galaxy Note20系列，共推出Galaxy Note20及Note 20 Ultra 2款新機，因著Note系列的手機客層多以工作及娛樂並重為需求，所以特別在這5G的年代，再度加強了S Pen的應用，不僅延遲度降低，更升級S Pen遠端遙控3.0，新增5種全新的手勢操控，另還強化了猶如在紙上書寫的感覺，當在螢幕書寫時會更有實際的筆觸感呈現。

 

三星Galaxy Note20系列的S Pen此次加入了5種全新的手勢操控的S Pen遠端遙控3.0以外，更加入了語音同步筆記、PDF註解、AI水平校正等新功能。（石欣蒨攝）
三星Galaxy Note20系列的S Pen此次加入了5種全新的手勢操控的S Pen遠端遙控3.0以外，更加入了語音同步筆記、PDF註解、AI水平校正等新功能。（石欣蒨攝）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能。（翻攝直播畫面）
全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能。（翻攝直播畫面）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）
全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）

而且同時也實用的加入了語音同步筆記功能，讓使用者在翻看紀錄時，能邊聽錄音去翻查或抓到當下漏掉的重點，同時新增了PDF註解、簽名功能，以及AI水平校正、筆記總管、直轉PPT檔等應用，更跟Microsoft合作，以後不管與Outlook To Do List或是個人雲端也能同步，隨時轉換裝置去使用筆記就更方便，而以上功能在Galaxy Tab S7平板系列也能使用，以達到跨螢幕的使用目的。

 

三星全新的Galaxy Note20系列中搭配專業影片模式，擁有可控式變焦去控制變焦的速度功能，更配上內建的3顆麥克風去打造全指向收音，或以USB外接或以BudsLive作為專業收音麥克風，即能打造更高品質的影片。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Note20系列中搭配專業影片模式，擁有可控式變焦去控制變焦的速度功能，更配上內建的3顆麥克風去打造全指向收音，或以USB外接或以BudsLive作為專業收音麥克風，即能打造更高品質的影片。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Note20系列同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，與Xbox的合作將於9月15日正式登場。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，與Xbox的合作將於9月15日正式登場。（翻攝直播畫面）

另外因強調娛樂的部分，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲，不過目前就視國家進展而決定導入時間。而且也看準近年YouTube及Tik Tok的趨勢，因此在Note20系列上就加入了8K支援24 FPS，16：9或21：9的錄影，以及在專業影片模式下，還能以可控式變焦去控制變焦的速度，配上內建的3顆麥克風去打造全指向收音，或以USB外接或以BudsLive作為專業收音麥克風，即能打造更高品質的影片。

 

三星Galaxy Note20，將推出銅、綠、灰 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）
三星Galaxy Note20，將推出銅、綠、灰 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）

三星Galaxy Note20 Ultra，將推出銅、白、黑 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）
三星Galaxy Note20 Ultra，將推出銅、白、黑 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）

而此次在硬體上也作了不少更新，像是Note20 Ultra就搭載了1200萬像素的120度超廣角、1億800萬像素廣角、1200萬像素遠距的3鏡頭，最高能達到50倍混合變焦，配上全新的雷射自動對焦功能，可自動測距以提升對焦速度，另因應5G的年代更首採用了全新的UWB技術，不僅可使用與Google合作推出鄰近分享功能，更因其指向性特性，以後即能透過Smart Things Find去跟著方向去尋找自己的裝置。

 

三星全新的Galaxy Note20定價為999美元起（台幣約2萬9300元起） ；Note20 Ultra定價為1299美元起（台幣約 3萬8100元起），預計將於21日起於特定市場陸續販售。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Note20定價為999美元起（台幣約2萬9300元起） ；Note20 Ultra定價為1299美元起（台幣約 3萬8100元起），預計將於21日起於特定市場陸續販售。（翻攝直播畫面）

Galaxy Note20將推出銅、綠、灰 3色，定價為999美元起（台幣約2萬9300元起）；而Galaxy Note20 Ultra將推出銅、白、黑 3色，定價為1299美元起（台幣約 3萬8100元起），預計將於21日起於特定市場陸續販售。

 

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