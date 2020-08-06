全新三星Galaxy Note20系列。（翻攝直播畫面）

踏入8月後各品牌旗艦手機陸續發表，而今（5日）就迎來三星的Galaxy UNPACKED 2020的下半年發表會，此次不僅推出了全新的Galaxy Note20系列，還有Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3及全新的Galaxy Z Fold2，以「隨時隨地、無縫連接」作為重點，滿足現今因疫情下而改變的生活模式，讓使用者能夠在工作及娛樂中能夠隨心跨螢切換，加上迎來5G的世代，期待能為消費者帶來更快速、實用及靈活的體驗。

全新三星Galaxy Note20 Ultra採6.9吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕，至於Galaxy Note20則採6.7吋的Super AMOLED Plus螢幕。（翻攝直播畫面）

全新三星Galaxy Note20系列再度加強了S Pen的應用，延遲度也大大的降低。（翻攝直播畫面）

此次發表的重點當然就是全新的Galaxy Note20系列，共推出Galaxy Note20及Note 20 Ultra 2款新機，因著Note系列的手機客層多以工作及娛樂並重為需求，所以特別在這5G的年代，再度加強了S Pen的應用，不僅延遲度降低，更升級S Pen遠端遙控3.0，新增5種全新的手勢操控，另還強化了猶如在紙上書寫的感覺，當在螢幕書寫時會更有實際的筆觸感呈現。

三星Galaxy Note20系列的S Pen此次加入了5種全新的手勢操控的S Pen遠端遙控3.0以外，更加入了語音同步筆記、PDF註解、AI水平校正等新功能。（石欣蒨攝）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能。（翻攝直播畫面）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）

而且同時也實用的加入了語音同步筆記功能，讓使用者在翻看紀錄時，能邊聽錄音去翻查或抓到當下漏掉的重點，同時新增了PDF註解、簽名功能，以及AI水平校正、筆記總管、直轉PPT檔等應用，更跟Microsoft合作，以後不管與Outlook To Do List或是個人雲端也能同步，隨時轉換裝置去使用筆記就更方便，而以上功能在Galaxy Tab S7平板系列也能使用，以達到跨螢幕的使用目的。

三星全新的Galaxy Note20系列中搭配專業影片模式，擁有可控式變焦去控制變焦的速度功能，更配上內建的3顆麥克風去打造全指向收音，或以USB外接或以BudsLive作為專業收音麥克風，即能打造更高品質的影片。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列同樣也強調娛樂使用體驗，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列，與Xbox的合作將於9月15日正式登場。（翻攝直播畫面）

另外因強調娛樂的部分，不僅加入了超薄平板熱管冷卻系統，更跟微軟合作推出Xbox Game Pass Ultimate，以後在家裡用Xbox玩遊戲到中途，出門到街上也能在手機上繼續遊戲，不過目前就視國家進展而決定導入時間。而且也看準近年YouTube及Tik Tok的趨勢，因此在Note20系列上就加入了8K支援24 FPS，16：9或21：9的錄影，以及在專業影片模式下，還能以可控式變焦去控制變焦的速度，配上內建的3顆麥克風去打造全指向收音，或以USB外接或以BudsLive作為專業收音麥克風，即能打造更高品質的影片。

三星Galaxy Note20，將推出銅、綠、灰 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）

三星Galaxy Note20 Ultra，將推出銅、白、黑 3色，預計將於21日起於特定市場陸續販售。（三星提供）

而此次在硬體上也作了不少更新，像是Note20 Ultra就搭載了1200萬像素的120度超廣角、1億800萬像素廣角、1200萬像素遠距的3鏡頭，最高能達到50倍混合變焦，配上全新的雷射自動對焦功能，可自動測距以提升對焦速度，另因應5G的年代更首採用了全新的UWB技術，不僅可使用與Google合作推出鄰近分享功能，更因其指向性特性，以後即能透過Smart Things Find去跟著方向去尋找自己的裝置。

三星全新的Galaxy Note20定價為999美元起（台幣約2萬9300元起） ；Note20 Ultra定價為1299美元起（台幣約 3萬8100元起），預計將於21日起於特定市場陸續販售。（翻攝直播畫面）

Galaxy Note20將推出銅、綠、灰 3色，定價為999美元起（台幣約2萬9300元起）；而Galaxy Note20 Ultra將推出銅、白、黑 3色，定價為1299美元起（台幣約 3萬8100元起），預計將於21日起於特定市場陸續販售。