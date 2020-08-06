三星今（5日）除了推出了全新Galaxy Note20系列以外，另一重點當然就是萬眾矚目的全新Galaxy Z Fold2，此次更在直播中，再次請來防彈少年團來為新機宣傳，此次的Galaxy Z Fold2裡外都採用了O極限全螢幕設計，大大提升了螢幕占有率，讓網友也感嘆三星終於打造出真正的以手機與平板2功能結合的手機裝置，雖然在發表會上未在硬體上多著墨，但三星卻答應了大家，即將在9月1日正式公布更多Galaxy Z Fold2有關細節。
此次Galaxy Z Fold2正面搭載了6.2吋O極限全螢幕，展開後為7.6吋O極限摺疊螢幕，螢幕搭載120Hz螢幕更新率，厚度展開後僅6mm，以隱藏轉軸賦予裝置更穩固的底座，把手機以90度的角度立起後也能維持不動，目前就率先公布了將推出黑與銅雙色以外，更將再次與紐約時尚品牌Thom Browne合作推出限量聯名款，讓不少粉絲都相當期待。
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