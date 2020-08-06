三星同步發表了Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3。（石欣蒨攝）

昨（5日）舉行的Galaxy UNPACKED 2020中，同場還有推出全新的Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3，以展示此次發表會的「隨時隨地、無縫連接」重點，讓使用者能夠在生態圈中，更隨心所欲的使用各種裝置連動功能。

三星全新的Galaxy Tab S7系列。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7+採12.4吋 sAMOLED螢幕，Tab S7則為11吋 LTPS TFT螢幕，同樣為120Hz螢幕更新率。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7系列採配上高通865+處理器，讓其同時多工處理3塊切割螢幕、5個側拉視窗也能保持流暢。（翻攝直播畫面）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7系列共推出黑、銅、銀 3色。（翻攝直播畫面）

Galaxy Tab S7平板系列就是為了滿足現在消費者在家跨螢工作的需求，除了與Galaxy Note20系列同樣享有升級的S Pen功能以外，更是品牌首款5G平板，配上高通865+處理器，讓其同時多工處理3塊切割螢幕、5個側拉視窗也能保持流暢，就算玩遊戲也不會延遲；全新的Galaxy Tab S7系列共推出黑、銅、銀 3色，分別有Galaxy Tab S7，定價為649美元起（台幣約1萬9000元起），而Galaxy Tab S7+ 定價則為849美元起（台幣約2萬5000元起），21日起於特定市場開賣。

三星全新Galaxy Buds Live。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live打造符合人體工學的耳塞式設計，長時間配戴也不會感到不適。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live擁有最長29小時的電力續航。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live共推出黑、銅、白 3色。（翻攝直播畫面）

此次就是搭配全新的Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，才能擁有更完整的影音及遊戲體驗，因為其擁有3顆麥克風及Voice Pick Up Unit去偵測下巴有動作時去加強收音，配上ANC主動降噪的功能、遊戲降低延遲等，更能加強工作及娛樂上的需求，預計將於21日起於特定市場陸續販售，共推出黑、銅、白 3色，定價為169美元（台幣約5000元），今（6日）起於特定地區陸續上市。

三星全新的Galaxy Watch3。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3不僅可觀察血壓及心電圖的狀況，還有血氧飽和度、跌倒偵測、跑步即時回饋、最大的攝氧量等功能。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3螢幕提升至1.4吋、重量也比上一代輕，僅53g。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3擁有實體旋轉時尚表圈，表面還有8萬種以上的選擇。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3共推出45mm及41mm 2種尺寸，還有多色選擇。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3提供高階的鈦金屬版本。（翻攝直播畫面）

最後還有全新的Galaxy Watch3，此次也加入了齊全的健康與運動追蹤功能，就像是隨身的健康顧問，其不僅可觀察血壓及心電圖的狀況，還有血氧飽和度、跌倒偵測、跑步即時回饋、最大的攝氧量等功能，外型上也採頂級不銹鋼材質、實體旋轉時尚表圈，表面還有8萬種以上的選擇，輕鬆打造個人化的智慧手表最輕鬆，41mm款定價為399美元起（台幣約1萬1700元起）、45mm款定價為429美元起（台幣約 1萬2600元起），今（6日）起於特定地區陸續上市。

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