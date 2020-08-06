三星同步發表了Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3。（石欣蒨攝）
三星同步發表了Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3。（石欣蒨攝）

昨（5日）舉行的Galaxy UNPACKED 2020中，同場還有推出全新的Galaxy Tab S7平板系列、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3，以展示此次發表會的「隨時隨地、無縫連接」重點，讓使用者能夠在生態圈中，更隨心所欲的使用各種裝置連動功能。

 

三星全新的Galaxy Tab S7系列。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Tab S7系列。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7+採12.4吋 sAMOLED螢幕，Tab S7則為11吋 LTPS TFT螢幕，同樣為120Hz螢幕更新率。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Tab S7+採12.4吋 sAMOLED螢幕，Tab S7則為11吋 LTPS TFT螢幕，同樣為120Hz螢幕更新率。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7系列採配上高通865+處理器，讓其同時多工處理3塊切割螢幕、5個側拉視窗也能保持流暢。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Tab S7系列採配上高通865+處理器，讓其同時多工處理3塊切割螢幕、5個側拉視窗也能保持流暢。（翻攝直播畫面）

全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）
全新的三星Galaxy Note20系列及Galaxy Tab S7系列均支援與Microsoft連接同步功能，跨螢使用更方便。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Tab S7系列共推出黑、銅、銀 3色。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Tab S7系列共推出黑、銅、銀 3色。（翻攝直播畫面）

Galaxy Tab S7平板系列就是為了滿足現在消費者在家跨螢工作的需求，除了與Galaxy Note20系列同樣享有升級的S Pen功能以外，更是品牌首款5G平板，配上高通865+處理器，讓其同時多工處理3塊切割螢幕、5個側拉視窗也能保持流暢，就算玩遊戲也不會延遲；全新的Galaxy Tab S7系列共推出黑、銅、銀 3色，分別有Galaxy Tab S7，定價為649美元起（台幣約1萬9000元起），而Galaxy Tab S7+ 定價則為849美元起（台幣約2萬5000元起），21日起於特定市場開賣。

 

三星全新Galaxy Buds Live。（翻攝直播畫面）
三星全新Galaxy Buds Live。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live打造符合人體工學的耳塞式設計，長時間配戴也不會感到不適。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Buds Live打造符合人體工學的耳塞式設計，長時間配戴也不會感到不適。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live擁有最長29小時的電力續航。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Buds Live擁有最長29小時的電力續航。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds Live共推出黑、銅、白 3色。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Buds Live共推出黑、銅、白 3色。（翻攝直播畫面）

此次就是搭配全新的Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，才能擁有更完整的影音及遊戲體驗，因為其擁有3顆麥克風及Voice Pick Up Unit去偵測下巴有動作時去加強收音，配上ANC主動降噪的功能、遊戲降低延遲等，更能加強工作及娛樂上的需求，預計將於21日起於特定市場陸續販售，共推出黑、銅、白 3色，定價為169美元（台幣約5000元），今（6日）起於特定地區陸續上市。

 

三星全新的Galaxy Watch3。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3不僅可觀察血壓及心電圖的狀況，還有血氧飽和度、跌倒偵測、跑步即時回饋、最大的攝氧量等功能。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3不僅可觀察血壓及心電圖的狀況，還有血氧飽和度、跌倒偵測、跑步即時回饋、最大的攝氧量等功能。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3螢幕提升至1.4吋、重量也比上一代輕，僅53g。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3螢幕提升至1.4吋、重量也比上一代輕，僅53g。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3擁有實體旋轉時尚表圈，表面還有8萬種以上的選擇。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3擁有實體旋轉時尚表圈，表面還有8萬種以上的選擇。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3共推出45mm及41mm 2種尺寸，還有多色選擇。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3共推出45mm及41mm 2種尺寸，還有多色選擇。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch3提供高階的鈦金屬版本。（翻攝直播畫面）
三星全新的Galaxy Watch3提供高階的鈦金屬版本。（翻攝直播畫面）

最後還有全新的Galaxy Watch3，此次也加入了齊全的健康與運動追蹤功能，就像是隨身的健康顧問，其不僅可觀察血壓及心電圖的狀況，還有血氧飽和度、跌倒偵測、跑步即時回饋、最大的攝氧量等功能，外型上也採頂級不銹鋼材質、實體旋轉時尚表圈，表面還有8萬種以上的選擇，輕鬆打造個人化的智慧手表最輕鬆，41mm款定價為399美元起（台幣約1萬1700元起）、45mm款定價為429美元起（台幣約 1萬2600元起），今（6日）起於特定地區陸續上市。

 

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