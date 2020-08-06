結合運動氣息與優雅風格，於簡約設計細節中賦予多變個性。為敬愛的父親獻上非凡時計，感恩陪伴共度的精采時光，展現鮮明品味。

錶徑放大 經典升級

2020年父親節前夕，CARTIER推出全新「Ballon Bleu de Cartier系列」腕錶，擁有大型錶徑、橢圓球形立體輪廓、藍色雕紋錶盤及劍形指針；凹槽式錶冠鑲嵌凸圓形藍寶石，3時位置設日曆顯示窗，搭配可替換式快拆海軍藍鱷魚皮錶帶、略微變形的羅馬數字時標軌道，整體風格融合未來感。

CARTIER「Ballon Bleu de Cartier系列」腕錶╱玫瑰K金錶殼，42mm╱485,000元。（圖╱CARTIER提供）

橫跨百年歷史的CARTIER「Santos-Dumont系列」腕錶，今年5月亦推出超大型尺寸，保有螺絲釘飾正方形錶圈、鍍銀色磨砂陽光射線紋飾錶盤，圓珠形精鋼錶冠上鑲嵌藍色合成尖晶石，運用嶄新設計語彙向經典致敬。

CARTIER「Santos-Dumont系列」超大型款腕錶，精鋼錶殼，46.6mm╱180,000元。（圖╱CARTIER提供）

機械裝置 突破傳統

突破傳統設計思維，HARRY WINSTON「Histoire de Tourbillon史詩陀飛輪系列10號腕錶」，將4個逆時針旋轉的陀飛輪對稱排列，旋轉週期為36秒，3個差動裝置互相協調，令走時高度精準。

搭載三軸陀飛輪的HARRY WINSTON「Histoire de Tourbillon史詩陀飛輪系列9號腕錶」，則延續複雜功能的鏤空風格，分針和時針均採用逆行設計。

HARRY WINSTON「Histoire de Tourbillon史詩陀飛輪系列」10號腕錶，18K玫瑰金錶殼，45mm，95顆寶石╱26,000,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

HARRY WINSTON「Histoire de Tourbillon史詩陀飛輪系列」9號腕錶，18K玫瑰金錶殼，46.5mm，58顆寶石╱20,420,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

HARRY WINSTON另有富強烈建築感的「Project Z系列」腕錶，包括：錶盤配有時分顯示盤和大型日期指示的「Project Z11自動腕錶」，與首度結合月相功能和逆跳日期顯示的「Project Z13自動腕錶」，皆以極致精巧的製錶藝術量度時間。

HARRY WINSTON「Project Z11自動腕錶」，Zalium鋯合金錶殼，32mm，35顆寶石╱740,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

HARRY WINSTON「Project Z13自動腕錶」，Zalium鋯合金錶殼，42mm╱820,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

復刻黑潮 防水傳奇

以1964年的「KUROSHIO ’64黑潮漂流實驗」為背景進行命名，全新CITIZEN「KUROSHIO ’64黑潮復刻機械腕錶」，汲取1959年問世的首代「Parawater防水腕錶」為復刻原型，於藍色錶盤上呈現海洋波浪紋，呼應當年橫跨太平洋的創舉意象。

旅美棒球名將王建民，佩戴CITIZEN「NK0008-85L黑潮復刻機械腕錶」，傳遞沉穩堅毅的運動意志。（圖╱CITIZEN提供）

CITIZEN「NK0008-85L黑潮復刻機械腕錶」，不鏽鋼錶殼，41mm，限量1,959只（含錶盒）╱17,800元。（圖╱CITIZEN提供）

全新CITIZEN「KUROSHIO ’64黑潮復刻機械腕錶」另有墨綠色錶盤搭配小牛皮錶帶款式，採用單面防眩光箱形強化玻璃鏡面，擁有60小時動力儲存和秒針暫停功能，兼具優雅與實用。

CITIZEN「NK0001-25X黑潮復刻機械腕錶」，不鏽鋼錶殼，41mm，限量1,959只（含錶盒）╱15,800元。（圖╱CITIZEN提供）

動感匠心 靈活百搭

集聚經典與運動腕錶的雙重特色，TUDOR「Tudor Royal帝舵皇家系列」腕錶，錶殼由整塊316L不鏽鋼製作而成，配備與錶殼連成一體的「五鍊節」金屬錶帶、旋入式上鏈錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深可達100米。

帝舵表全球代言人周杰倫，以黑身正裝搭配全新TUDOR「Royal皇家系列」腕錶，「爸」氣演繹紳士風範。（圖╱TUDOR提供）

TUDOR「Royal皇家系列」腕錶，316L不鏽鋼錶殼，精鋼錶帶，41mm╱73,500元。（圖╱TUDOR提供）

全新TUDOR「Royal皇家系列」腕錶錶面鑲有羅馬數字鐘點標記，並飾以太陽光線效果圖紋；坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔，展現匠心細節。此系列將推出精鋼款及金鋼款，共有4種尺寸、9款錶面可供選擇。

TUDOR「Royal皇家系列」腕錶，316L不鏽鋼錶殼，黃金鋼錶帶，41mm╱107,000元。（圖╱TUDOR提供）

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