早先推出與日本潮流教父NIGO聯名系列LV²，狂殺一遍眾家男子荷包之際，2021早春系列緊接出籠。設計師Virgil Abloh以「Nuance 細微差別」做為概念將男生日常衣櫃中的必備單品，做出細微差別的改變，同時運用平衡、風格與優雅呈現出全新樣貌。

（圖／品牌提供）

在2021早春男裝系列中，Virgil Abloh將奢華融入他所成長的社區環境的視覺語言，同時重整精英符號，將經典的Monogram以布料破壞印染或是粉彩蠟筆色調呈現。

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系列著重在日常服裝對天氣的基本要求，預設為冬末的深色調，並將Monogram繡在紅色剪羊毛外套上、綠色背心上的絎縫或是融入雙面大衣的內襯之中。更讓人驚艷的是印在緹花長褲、牛仔長褲和風衣上的迷彩與葉紋Monogram圖案。

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其中繽紛的粉彩蠟筆色系Monogram印花，是以Virgil Abloh在路易威登辦公室桌面的LV logo壓紋作為板模。而貫穿系列的兩大配件：雨帽與貝雷帽，更是每個男生衣櫃中的必備單品，自由與符號、配件搭配。

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