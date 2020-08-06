郭雪芙出席嬌蘭皇家蜜境快閃店開幕記者會，先前因為闌尾炎開刀修養一個月多，大病初癒的他表示健康真的很重要，在生病期間連打針都想哭！他分享自己現在的保養、養生、減肥方式，女孩們快來看看該怎麼做才能讓自己又美又瘦又健康吧！

▍1.夏季肌膚保養靠冰鎮

郭雪芙本人肌膚非常細膩白嫩，原來他保養有一套自己的訣竅！他分享因為現在天氣很熱，所以會把神蜜水(皇家蜂王乳蜜露)冰起來，冰鎮後濕敷，先幫肌膚徹底補水補水，接著再用小金瓶(皇家蜂王乳平衡油)。若想要加強保溼會把神祕水和小金瓶混合塗抹全臉，這個用法接近前導美容液，然後再用雙導精華，來達到緊實拉提的保養效果，完整的保養後才會去睡覺。

在 Instagram 查看這則貼文 郭雪芙Kuo Hsueh Fu 곽설부（@aohsuehfu）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 3 日 下午 5:55 張貼

▍2.飲食調整降體重又消水腫

郭雪芙在開刀後請營養師協助調整飲食，營養師建議他吃健康一點，加工食品都不要吃，而且要大量補水，每天要喝到2000-2500CC。郭雪芙會在水中加檸檬、大黃瓜、薄荷，不但可以消水腫，薄荷還可以幫助消化、清熱解暑，他最近還自己買薄荷來種，用在水裡更安心！郭雪芙分享自己的養生重點就是要注重飲食，不要吃太重鹹、重口味，如果吃大餐，下一餐就要吃清淡，現在他比較少碰精緻澱粉，例如麵包、麵條等，覺得澱粉吃白飯比較健康。

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▍3.靠逛街減肥

郭雪芙開刀後的修養期不太能劇烈運動，主要的運動就是快走或是一直逛街，因為他生病前有個壞習慣是吃飽常躺在沙發上睡覺，現在他盡量在飯後會找事情做，讓自己站著、動起來，若外出用餐還會刻意把車停遠一點，吃飽後走一走、繞一繞再回家。

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▍4.胸部按摩避免減肥後縮水

郭雪芙分享生病後稍微有發胖，復原期因為注重飲食和快走，體重已經慢慢往下降，不過他特別提醒減肥不能瘦太快，因為他的按摩師說瘦太快胸部會不見，所以他在減肥期間會搭配胸部按摩，來避免減肥讓胸部縮水。