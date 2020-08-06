迎接緊接而來的父親節和浪漫七夕情人節，半島精品瞄準前世情人和今世佳偶的味蕾，精選來自世界各地頂級美食禮品，提供多款名茶、美酒與純手工製作巧克力，結合自選禮盒搭配方案，針對送禮對象量身打造專屬禮盒內容，一次滿足父親節與七夕的多元送禮需求。

父親節將至，半島精品店眾多精緻禮品是今年孝敬爸爸的品味首選，觀察過往台灣消費者選購習慣，以茶葉與酒類為父親節最熱門禮品品項。半島精品店嚴選世界各地超過1500種茶葉，調配而成的系列中西高級名茶，風味多重繽紛，從清新芳香到濃郁厚實應有盡有，適合單飲品茗，更可以搭配甜點享用；半島精品店頂級紅、白酒以及特釀香檳，葡萄的酸甜滋味清爽明亮，口感滑順溫暖而不辛口，是喜愛微醺滋味的爸爸們不容錯過的甘醇佳釀。即日起至8月8日止，酒類全品項折扣88折，不論是共享溫馨甜蜜的下午茶時光，還是舉杯對飲、一吐真心話，都是與爸爸更親近的最佳送禮選擇。除了名茶與美酒，半島精品店亦提供兩款自組禮盒搭配方案，為爸爸量身打造專屬禮盒內容，展現質感品味與講究心意。

巧克力是半島的經典熱銷商品，而即將到來的七夕情人節，送巧克力是最不出錯的選擇。半島酒店自50年代開創風氣之先，為香港首家供應自製手工巧克力的酒店，其中最受消費者喜愛的散裝巧克力，出自巧克力工藝獨步全球的瑞士工匠，以純手工方式製作，嚴格把關每一顆巧克力的品質與滋味。今年首次在台推出「經典系列特級巧克力禮盒」、「經典系列果仁巧克力禮盒」以及「經典系列果香巧克力禮盒」三款12入新裝禮盒，七夕特別優惠NT1,200（原價NT1,400）即可入手；另針對精巧送禮需求也提供選購優惠，凡於七夕前購買散裝巧克力6顆即贈送松露巧克力2顆。

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

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★獎品內容 ｜ 半島禮盒*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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