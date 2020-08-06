肺炎疫情重創全球演藝圈，不過禾浩辰今年卻接連有三部新戲上檔，包括台式活屍喜劇《逃出立法院》、驚悚片《靈語》和電視偶像劇《未來媽媽》，整個事業大爆發，讓他忙得不可開交，「這也算是一種『報復性回歸』吧！」

今年演藝圈不景氣，不過禾浩辰卻有三部新作品即將登場，笑稱是「報復性回歸」，佩戴真力時CHRONOMASTER 2腕表，34萬5400元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Bottega Veneta）

即將在8月14日上映的《逃出立法院》，是禾浩辰從影以來最辛苦的戲，不僅渾身是血漿、污泥和汗水，還得奔跑、打鬥，每天上工前要穿上又臭又髒的戲服時，都得鼓起很大的勇氣，比起《等一個人咖啡》中穿粉紅比基尼溜直排輪還要挑戰。

最近立法院風波不斷，先是立委打群架、隨後又有立委集體收賄，無疑為即將在8月14日上映的《逃出立法院》做了免費宣傳，不過禾浩辰說，其實這齣戲一點也不政治，也沒藍綠之分，而是宣揚眾人齊力「保護地球」、「守護家園」的精神，既恐怖又歡笑，而且笑中還會帶淚，只不過拍戲過程十分辛苦，

禾浩辰笑說，原以為在劇中飾演替代役男，應是帥氣破表、拯救世界的英雄，但其實完全不是這麼一回事，他不僅要素顏上戲，妝髮師還在他身上抹黑、噴血、描繪傷口，然後抓亂他的頭髮，「拍這齣戲根本帥不起來，很狼狽的！」

下了戲後，一身的髒污血漬要如何清潔，也是一大問題，禾浩辰用了各種沐浴乳，還用酒精擦拭都沒有用，後來發現一塊十元洗衣服專用的水晶肥皂最好用，再搭配刷子刷洗，才把乾掉變硬的血漬寫乾淨。禾浩辰笑說，他「吃好道相報」推薦給同戲的演員，就連賴雅妍後來也改用水晶肥皂洗澡。

為了宣傳新戲《逃出立法院》，禾浩辰終於不再狼狽，換上帥氣BV男裝搭配真力時（ZENITH）名表，展現時尚帥氣的一面，一款是 ZENITH CHRONOMASTER 2腕表，是經典EL PRIMERO融入新世代創意的腕表，表殼採用輕盈堅固的鈦金屬，有藍色和黑色表圈兩種款式，限量250只；另一款則是全新PILOT TYPE 20 RESCUE飛行表，復古風的表盤採用黑中帶灰褐色的獨特色調，更添時尚感。

真力時CHRONOMASTER 2腕表，鈦金屬錶表配備藍色陶瓷表圈，34萬5400元。（ZENITH提供）

真力時CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表，26萬9900元。（ZENITH提供）

真力時DEFY EL PRIMERO 21 ULTRAVIOLET腕表，43萬600元。（ZENITH提供）