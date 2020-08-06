Burberry 推出其首間奢華社交零售店「Burberry 空 · 間」，新店設立於中國深圳。該店以“暢享當下，走進未來”為理念，結合實體空間和社交媒體，提供引人入勝的數位零售體驗。 新店將在2020 年7 月31 日於深圳灣萬象城隆重開幕，騰訊公司為其提供技術支持，旨在打造一個能夠啟發並吸引奢華品顧客的探索空間，通過在店內和社交媒體上的新穎體驗，讓顧客能與品牌和產品互動。

Burberry 與騰訊展開技術合作的第一步，是將社交媒體上的顧客互動帶到實體的零售環境中。顧客能透過專屬的 WeChat 迷你程式，解鎖獨家內容及個人化體驗，並能與他們的社群進行分享。新店內設有一系列不同空間供顧客探索，每個空間都有其各自的概念和特質，並提供獨一無二的互動體驗。精品店設計靈感源自 Burberry 的悠久歷史，並頌揚首席創意總監Riccardo Tisci 設計的品牌標誌性元素，包括風衣、Thomas Burberry 花押字、品牌與大自然的對話，以及 Burberry 動物王國。

BURBERRY 開設全球首間社交零售店（圖／品牌提供）

品牌創始人 Thomas Burberry 是位充滿夢想的發明家，社交零售店反映出 Burberry 的前瞻歷史，以及透過創新和創意持續突破局限的野心。該店作為一個具有特殊意義的探索空間，可供品牌實踐和學習，為日後能將其創新成果運用到 Burberry 全球市場發展的改革工作當中奠定基礎。