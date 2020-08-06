自設計師 Satoshi Kondo (近藤悟史)接任ISSEY MIYAKE女裝， 除了在結構上講究，色彩運用上更別具心裁，淡雅的純色透出一抹輕柔，沁涼了艷夏。打破三宅一生往以縐褶為主的刻板印象，以樂章與音符為靈感發想的「和聲毛織」系列，多層次的造型有著套裝般俐落的優雅感，輕薄材質驅趕了盛夏的煩悶，在平織的面料中更能感受到近藤悟史不容小覷的無限創造力。

貫穿A-POC ( A Piece of Cloth ) 概念的「交錯和音」系列，由單塊布料組成的獨特設計，飄逸的輪廓宛如邀約穿著者一同舞蹈，延續品牌精髓「一衣多穿」的概念，依心情自由搭配出不同風格，饒富意趣。

ISSEY MIYAKE不只有縐褶 近藤悟史刷新三宅一生印象（圖／品牌提供）

在日文的詞彙中，不乏可見描繪聲響的狀聲詞，設計師近藤悟史巧妙以 Decalcomania 裝飾技法視覺化「Goshi-Goshi」和「Juwah」（日文描繪出 "刷洗" 和 "渗入" 聲音）這兩個聲詞，借由壓製顏料創造出有如畫筆揮灑的盛開花朵圖案，再以京都傳統印染技法印製於蠶絲布料之上，經波紋加工後的布料閃爍著細膩的光澤感與生動的色彩，施展栩栩如生的視覺魔法！ISSEY MIYAKE 每每創新的設計中，仍一直保有三宅一生設計初衷：使用特色技法搭配日本傳統手工藝做為服裝設計核心，同時傳遞著創新與傳承。