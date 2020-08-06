女星賈靜雯出道30年，演出無數影視作品，去年更以《我們與惡的距離》奪下金鐘視后，6日她透過社群網站PO出剛踏進演藝圈的照片，不只許多網友找不到她在哪，賈靜雯也被過去的模樣嚇到：「天啊…這照片有點驚人」。

賈靜雯1990年和劉畊宏、許傑輝、蔡燦得演出《佳家福》，她回憶：「30年前跟著演我哥的劉畊宏傻傻的拍了一部《佳家福 》，不會演戲的我們一演也演了100集」並透露和劉畊宏都是10月7日生日，「事隔30年，我們彼此有各自美好的人生，在他臉上依然看見當初那個善良天真的哥樣，加油！為我們各自人生及下一代努力。」

照片中，賈靜雯留著極短髮，和現在的模樣落差很大，讓網友一時之間認不出：「弱弱的想問哪一個是妳」而劉畊宏、許傑輝和蔡燦得幾乎沒什麼變化。值得一提的是，過了30年的現在，賈靜雯和修杰楷相約劉畊宏和王婉霏出遊，即便時間過了許久，好交情仍在。