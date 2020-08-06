全聯麵包大躍進，自有品牌READ BREAD獨家與世界麵包冠軍師傅吳寶春合作，打造5款用心、貼心、安心的「三心」吐司、麵包，每款55元或59元，皆為銅板價，千家門市都可買到。

READ BREAD期望消費者「閱讀一口好麵包」，與吳寶春的名言「我喜歡以麵包閱讀世界」透過麵包認識各國的飲食文化不謀而合，讓雙方的合作巧妙連結。全聯總經理蔡篤昌表示，全聯目前是販售最多小農鮮奶的通路，與吳寶春使用台灣在地食材的理念一致，未來會依節令開發更多使用在地食材的特色麵包。

吳寶春（左）和全聯總經理蔡篤昌（右）今出席發表會，手持5款聯名麵包和吐司。（圖／全聯提供）

全聯4、5年前便積極爭取與吳寶春合作，這次強強聯手，口味和尺寸都是獨家開發，每款1、2000個，嚴選食材，採用湯種麵團、日本麵粉、100％天然奶油，無添加改良劑、防腐劑、色素、人工香精，2款吐司中，有傳承酒釀桂圓冠軍麵包的「黑糖桂圓核桃吐司」，融入台南東山桂圓、加州核桃；「芝麻蔓越莓核桃吐司」採用台南善化黑芝麻、美國加州蔓越莓。

3款麵包皆期間限定販售到9月17日，「南瓜果子麵包」內餡選用花蓮瑞穗東昇南瓜、「瓜瓜大騷包」加入台農57號地瓜、「芒果貝果」加入不經人工催熟的愛文芒果。預計5款商品近2個月可創造2000萬元業績。

全聯與吳寶春聯名5款麵包和吐司，價位55元至59元。（圖／全聯提供）

吳寶春認為麵包要好吃，在於管控時間和溫度，有別於「吳寶春（麥方）店」販售的手工麵包，要克服的困難是將手工改為量產，採用2台仿真的「魔術手」機器手臂製作，「最難的是麵包包餡，過程失敗很多，丟掉的數量很多，要調到心目中的口感不容易。」對他來說「手工有手工的溫度，機器有機器的特色，希望能並存」。

蔡篤昌分析，台灣烘焙市值600億元，光是麵包、土司就有250億元；全聯現有的「黃金三隻腳」是吐司、機制麵包和阪急麵包。2017年成立的READ BREAD擔任帶路雞角色，去年累積10億元業績，今年6月重整包裝，增加文青質感設計。

其中，白吐司1年業績可超過1.5億元；5月20日起引進全台通路首支生吐司，每條4片69元，原計1天賣3000條，後來增為5000條，至今再加到1萬條仍供不應求，70天業績累積2500萬元、賣超過148萬片。蔡篤昌表示，現有販售阪急麵包的600多家門市，可帶動麵包、吐司業績成長10至15％，看好加入吳寶春後，可成長20％，預計阪急麵包年底要擴及全門市販售。