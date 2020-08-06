植村秀自西元1967年推出第一瓶潔顏油開始，五十多年來秉持「以油潔顏」的日式淨道，悉心傾聽消費者肌膚的需求，不斷優化潔顏油配方，今夏推出新品「柚子精萃潔顏油」添加頂級精油，卸妝時被彷彿高級SPA的香氣環繞實在太療癒了！

「柚子精萃潔顏油」以源自日本江戶時代傳統、深具放鬆舒緩效果的柚子浴為靈感，結合植村秀無可匹敵的高速乳化科技與及高比例天然植萃成分，讓肌膚每次卸妝潔顏，彷彿舒服浸沐在黃澄澄柚子浴中，輕鬆帶走肌膚油光、汙垢、殘妝與累積的壓力，在迷人柚子香氣中恢復潔淨清爽、重現容光煥發！

手背上塗抹高遮瑕持久型粉底，再畫上眼線、持久型口紅，使用「柚子精萃潔顏油」均勻塗抹後輕輕按摩，彩妝很迅速浮起，稍微用水沖洗就能徹底卸妝，乳化非常快速。（圖／邱映慈攝影）

為了使全新「柚子精萃潔顏油」散發最能舒緩肌膚與心情的清新香調，植村秀特別選用來自日本高知縣以永續環保農法栽種的純淨柚子品種，透過高科技萃取富含檸檬酸及維他命C的柚子精華，幫助活化代謝，改善惱人的毛孔粗大問題，保持肌膚彈性，並可抗氧化恢復明亮肌膚，同時提振精神，令人再現活力。

柚子精萃潔顏油添加頂級精油和植萃成分，味道彷彿像高級SPA一樣療癒。（圖／邱映慈攝影）

超高比例天然成分中，除了珍貴的日本高知柚子萃取，植村秀更以獨到比例，調和檸檬皮、檸檬草、薰衣草、馬鬱蘭、天竺葵、薄荷、絲柏、生薑、青橘，共9種天然植萃精油組成的複方配方，每種精油更可各司其職，發揮調理、淨化、收斂、鎮靜、緊實、抗氧化、舒緩等多種保養功效，對油水失衡、發炎等導致的出油、毛孔、痘痘等膚況不穩問題有效調理、改善。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/20

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