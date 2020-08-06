桃園青浦是購物、休閒、娛樂新熱點，其中，7月15日試營運至今破40萬人次到訪的桃園新光影城明（7日）開幕，是全新橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場，有全球唯一的OSIM天王廳和Sealy席伊麗廳，本月起再打出全台首家進駐影城的「Porsche NOW Taoyuan」新型態概念店。

桃園新光影城有「Porsche NOW Taoyuan」進駐，是全台影城首創。（新光影城提供）

桃園新光影城3F售票大廳，猶如歐洲車站大廳，電影場次表也仿造車站時刻翻牌，貫徹旅行概念設計。（新光影城提供）

桃園新光影城3F售票大廳，猶如歐洲車站大廳，電影場次表也仿造車站時刻翻牌，貫徹旅行概念設計。（新光影城提供）

Porsche NOW Taoyuan新型態概念店除了展出Porsche車款，還有保時捷原廠精品展示區，明起至10月31日歡慶開幕，會員全館消費累滿500元，有機會抽價值277萬2000元的Porsche Macan展示車。

桃園新光影城席伊麗廳38席選用市價逾50萬元的奢華電動床組床墊；OSIM天王廳30席採用市價約19萬元的4手天王按摩椅，每人票價皆800元，是一般影廳300元約2.7倍。（新光影城提供）

桃園新光影城席伊麗廳38席選用市價逾50萬元的奢華電動床組床墊；OSIM天王廳30席採用市價約19萬元的4手天王按摩椅，每人票價皆800元，是一般影廳300元約2.7倍。（新光影城提供）

根據桃園新光影城觀察，試營運至今人潮、業績表現佳，已有40萬人次進館，總業績將突破7500萬元。網友最愛的打卡熱點包含3F影城售票大廳、5F B.O.X.廳、1F「反應過激的貓」快閃店、2F句商店FUNKO 200公分高蜘蛛人、5F導演客座椅、5F DOLBY LOGO牆等。

桃園新光影城攜手杜比實驗室打造全台首座Dolby Cinema杜比影院，可享受深獲好萊塢導演和幕後團隊青睞的前衛觀影體驗。（新光影城提供）

桃園新光影城5F導演客座椅，是打卡熱點。（新光影城提供）

桃園新光影城「句商店」全台最大授權電影商品旗艦店，門口有亞洲首座200公分FUNKO蜘蛛人。（新光影城提供）

試營運以來美食天天客滿，業績累積約4500萬元，目前包含桃園獨家的Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心、這一小鍋、韓虎嘯EXPRESS等表現都亮眼，這期間往往開店後半小時就開始排隊至打烊，桃園新光影城建議，想品嘗美食的民眾，建議可選平日時段，避開假日人潮，或提早訂位。其他在地特色美食如潤米貝果、NAMU、有食候紅豆、AMUM等，在非餐期時也常有客人指定品嘗。

桃園新光影城「2YUM夢幻人魚雞蛋仔&海洋拿鐵」是人氣美食，價格店洽。（新光影城提供）