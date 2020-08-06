捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供）

捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供）

捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供）

法雅客寶可夢快閃店登場，傑仕登正式公布玩家最愛的寶可夢天堂，將在8月6日至30日於法雅客高雄草衙道門市與法雅客台中中港門市颯爽登場。

除了可愛風格的商品以外，帥氣滿分的寶可夢卡牌也沒有缺席，自從六月寶可夢卡牌在台灣推出劍盾新系列後，在台灣的熱度再創高峰，為了搭配將於8月21日正式發售的「寶可夢卡牌劍＆盾系列第二彈『無極力量』」，這次快閃店將搶先曝光以「無極力量」系列的主題裝飾，讓平時以可愛風格為主的寶可夢快閃店增添帥氣競技的風味。