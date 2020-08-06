捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中強勢登場 20:312020/08/06 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供） 捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供） 捕捉野生寶可夢天堂 高雄、台中8月6日強勢登場。（傑仕登提供） 法雅客寶可夢快閃店登場，傑仕登正式公布玩家最愛的寶可夢天堂，將在8月6日至30日於法雅客高雄草衙道門市與法雅客台中中港門市颯爽登場。 除了可愛風格的商品以外，帥氣滿分的寶可夢卡牌也沒有缺席，自從六月寶可夢卡牌在台灣推出劍盾新系列後，在台灣的熱度再創高峰，為了搭配將於8月21日正式發售的「寶可夢卡牌劍＆盾系列第二彈『無極力量』」，這次快閃店將搶先曝光以「無極力量」系列的主題裝飾，讓平時以可愛風格為主的寶可夢快閃店增添帥氣競技的風味。 #寶可夢 #系列 #門市 #風格 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 女星認愛1個月「帶2娃閃嫁醫生尪」不到三年又離婚 14:262020/08/06 娛樂 全台15大購物中心 中壢大江周邊房價漲最兇 16:512020/08/06 財經 遊樂園吸客六福村優惠老爸 04:102020/08/06 娛樂新聞 資金強強滾 台股續創收盤新高 04:102020/08/06 財經焦點 米可白深夜宣布離婚 與身價上億尾牙大王6年婚破局 23:332020/08/06 娛樂 三星Galaxy Z Fold2折疊手機亮相 內外螢幕都升級 14:452020/08/06 科技 抵達台灣軌道運輸第一站 見證「鐵道部園區」百年歷史 09:002020/08/06 雜誌 吃貨預備！「獅城美食總動員」划算大啖11家新加坡必吃美食 21:142020/08/06 旅遊 館長出馬奉茶 天母街頭一陣騷動 08:432020/08/06 社會 高雄觀光局攜手KKday共推智慧觀光 悠達共享機車完成最後一哩路 17:592020/08/06 財經 時尚熱門新聞 李佳穎泳裝擠出北半球 37歲素顏曝光 - 星光 - 時尚 吳怡霈穿黑Bra出現健身房 渾圓半球深溝全露 - 星光 - 時尚 賈靜雯30年前《佳家福》舊照曝光 比對現在：有點驚人 - 星光 - 時尚 《女神降臨》正妹畫家綁帶內衣「胸前挖空」擠出犯規弧線 - 時尚 邵雨薇原來超兇 泳衣狂洩北半球美背 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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