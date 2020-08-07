現代人生活忙碌、工作壓力大，經常外食、久坐及缺乏運動，因此便祕為本國國民的通病。很多人認為如果便秘就多吃菜、多喝水就會好，真的是這樣嗎？

糞便中含有非常多毒素，若是因為沒有排乾淨而長期累積在體內，就會影響身體健康。中醫楊珮瑄醫師表示大部份的患者對於改善便祕有不少的迷思，認為只要透過多喝水、多吃青菜就能改善便祕，其實造成便祕的原因很多，需找出原因，並配合體質，對症下藥調理，才能達到好的效果。

關於便祕總有許多迷思與偏方，中醫楊珮瑄醫師列舉了一些常見的迷思破除，像是許多人認為沒有每天排便就是便秘？楊珮瑄醫師表示一般而言，正常排便的頻率約在每日三次到每週三次之間，便秘是指排便次數過少，以及因糞便太乾太硬導致排便不順或難以排出的狀況。

另外也有不少患者詢問是否多吃蔬果，就能改善便秘？楊珮瑄醫師說明如果是因為食物纖維攝取量不足而造成的便秘，那麼增加蔬果的攝取量，就有可能改善；但若是因為腸道蠕動變慢導致的便秘，多吃蔬果並不會改善，可能還會引起腹脹等症狀；楊珮瑄醫師進一步說明，便祕的原因很多，纖維攝取不足、腸道蠕動不正常、生活壓力太大、缺乏運動、水分油脂攝取不夠…等，都是導致便祕的原因，因此無法用同樣的飲食來解決。找出原因，對症下藥，才是解決的根本之道。

楊珮瑄醫師表示便祕的症狀在中醫診斷中大致可分為五型，熱秘型、氣滯型、氣虛型、血虛型、冷秘型。各種體質對應的類型不同，因此在調理上也有不同的方式。不論是哪一型的體質，基本可盡量避免的是油炸、辛辣、刺激性、不易消化的食物、以及生冷的食物，這些飲食都是容易造成便秘的因素。而改善的方式除了透過飲食控制，透過中醫調理能夠達到更好的效果。