說到南韓性感DJ除了SODA之外，越來越多人靠著亮麗的外貌與凹凸有致的身材在網路上吸引注意，像是在網路上小名氣的DJ SIENA(박시현)，便是其中之一，近日她還在IG上曬出泳裝辣照引來上萬名粉絲讚。

SIENA擁有女團般的甜美容貌與魔鬼般的好身材，加上健康的小麥肌讓她在網路上迅速竄紅，另外她在舞台上表演時，也會換上火辣的穿搭跟著音樂擺動熱舞，炒熱現場氣氛，吸引超過62萬名粉絲追蹤。從不吝嗇分享火辣身材的她，不久前才穿著短版小可愛性感演出BLACKPINK的新歌《HOW YOU LIKE THAT》，這幾日又曬出泳池旁的比基尼辣照。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ SIENA 박시현 🇰🇷（@dj_siena）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 上午 6:08 張貼

只見她脫掉上衣穿著綠色比基尼，辣秀豐滿上圍、水蛇腰還有結實的身材曲線，其中一張她坐在泳池畔上吃漢堡的照片更是吸睛，令網友們看了臉紅心跳，直呼「超性感」、「身材太完美了」、「根本就是藝術品」、「眼睛不知道該看哪裡」。

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